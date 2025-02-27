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        Eskişehir'de 2 milyon liralık ziynet eşyası dolandırıcılığına tutuklama

        ESKİŞEHİR'de kendisini 'polis' olarak tanıtarak 2 milyon liralık ziynet eşyası alıp dolandırıcılık yaptığı tespit edilen M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 10:15 Güncelleme: 27.02.2025 - 10:20
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        Eskişehir'de 2 milyon liralık ziynet eşyası dolandırıcılığına tutuklama
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        ESKİŞEHİR’de kendisini 'polis' olarak tanıtarak 2 milyon liralık ziynet eşyası alıp dolandırıcılık yaptığı tespit edilen M.E. adlı şüpheli, tutuklandı.

        Kentte S.Ç. ve F.Ç. çiftini arayan şüpheli M.E., kendisini polis olarak tanıttı. FETÖ/PDY soruşturmasına isimlerinin karıştığını anlatan M.E., operasyon için evde bulunan 2 milyon lira değerindeki ziynet eşyalarını istedi. Çiftten birini adliyeye yönlendiren şüpheli M.E., bu sırada eve gidip altınları teslim aldı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan çift, polise şikayette bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından yapılan incelemede şüpheli M.E.'nin altınları aldıktan sonra İstanbul’a gitmek için otomobille yola çıktığını belirledi. Kısa sürede yakalanan M.E., gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada ise S.Ç. ve F.Ç. çiftine ait 2 milyon lira değerindeki altınlar ele geçirildi. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli M.E., çıkarıldığı mahkemede 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı. Bulunan altınlar ise S.Ç. ve F.Ç. çiftine teslim edildi. Soruşturma sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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