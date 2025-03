Bakan Yumaklı: Ramazan boyunca gıda ürünlerinde fiyat artışları beklemiyoruz

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Ramazan ayı boyunca bizim ihtiyacımız yumurta, et, süt ve diğer gıda ürünlerinde fazlasıyla var. Dolayısıyla bunlarla ilgili herhangi bir eksiklik kesinlikle söz konusu değildir. Dolayısıyla buna paralel olarak da elbette fiyat artışları hiçbir şekilde beklemiyoruz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Eskişehir'e geldi. Mahmudiye ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi'ndeki Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Eskişehir Hamidiye Etçi Damızlık Tavuk Yerleşkesi'ni ziyaret eden Bakan Yumaklı'yı Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak karşıladı. Yerleşkeyi gezen Bakan Yumaklı, ABD'de kuş gribi vakaları görüldüğünü hatırlattı. Çok yoğun bir mücadele verildiğini ifade eden Bakan Yumaklı, "İzlediğimiz kadarıyla bayağı da problem yaşıyorlar. Elbette iklim değişikliğinin etkisi, göç yollarının değişmesi, son zamanlarda hastalıkla alakalı bazı konuların daha dikkatli şekilde yönetilmesi ihtiyacını özellikle bizim son dönemde üreticilerimizin de iç piyasamızın ihtiyacı olan yumurtayı üretip, fazlasını da ihraç etmek üzerine biliyorsunuz; çok yoğun bir çabaları var. Biz de yine buradan sektörün tamamına hem hastalıklarla mücadelede hem üretimde hem de ülkemizin ihtiyacını karşılamada gösterdikleri katkı için teşekkür ediyorum" dedi.

'GEREĞİNİ YAPIYORUZ'

Ramazan ayında temel gıda ürünleri fiyatlarında artış beklemediklerini kaydeden Bakan Yumaklı, "Kendileri açıkladılar ama biliyorsunuz; ramazan ayı boyunca bazı temel gıda maddelerinde fiyatlarla alakalı birtakım sorunlar oluşturulabiliyor. Ancak hem sektör hem biz hem de diğer paydaşlar yumurta üretimiyle ve bunların fiyatıyla ilgili herhangi bir problem olmayacağını belirttiler. Ben de buradan bakanlığımızın ilgili birimlerinin geliştirdiği bu tavuk türlerinin üretmiş olduğu ürünlerden bu mesajı da vermiş olayım. Ramazan ayı boyunca bizim ihtiyacımız yumurta, et, süt ve diğer gıda ürünlerinde fazlasıyla var. Dolayısıyla bunlarla ilgili herhangi bir eksiklik kesinlikle söz konusu değildir. Dolayısıyla buna paralel olarak da elbette fiyat artışları hiçbir şekilde beklemiyoruz. Eğer bununla ilgili herhangi bir tespitimiz olursa da hem Ticaret Bakanlığımız hem biz hem de Hazine ve Maliye Bakanlığımız gereğini yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.

'ET İHCARATINDE 5'İNCİ, YUMURTA İHRACATINDA 3'ÜNCÜ SIRADAYIZ'

Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Eskişehir Hamidiye Etçi Damızlık Tavuk Yerleşkesi hakkında da bilgiler veren Bakan Yumaklı, kanatlı sektörünün Türkiye için stratejik sektörlerden biri olduğunu söyledi. Türkiye'de yaklaşık 3 milyon kişinin de bu sektörden ekmek yediğini anlatan Yumaklı, "Aynı zamanda bu tarafını da düşünmek gerekiyor. Sektörün yaklaşık 5,3 milyar dolar gibi önemli bir ticaret hacmi var. Türkiye olarak kanatlı sektörümüz hem et üretimi hem de yumurta üretimi açısından çok disiplinli bir sektör. Kapasitesinin yüzde 85 ila yüzde 90'ını, neredeyse tamamını kullanan güçlü bir sektör. Et üretiminde Türkiye dünyada 9'uncu; yumurta üretiminde ise 10'uncu sırada. Ancak ihracat tarafına baktığımızda et ihracatında 5'inci, yumurta ihracatında ise 3'üncü sıradayız" dedi.

'GIDA ARZ GÜVENLİĞİ ÇOK ÖNEMLİ'

Türkiye'de gıda arz güvenliğini sağlamak için yerli ve milli üretimin büyük önem taşıdığını belirten Yumaklı, şunları söyledi:

"Bizim de her konuda olduğu gibi yerli ve milli üretimi artırmak ve ithalat bağımlılığını sona erdirmekle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bu konuda bakanlığımızın önemli Ar-Ge birimi olan Tarımsal Araştırma Geliştirme Genel Müdürlüğümüz, şu anda içinde bulunduğumuz Eskişehir Geçit Gözü Araştırma Enstitüsü'nde beyaz etle alakalı ırkların geliştirilmesi ve ıslahıyla ilgili çalışmalar yürütüyor. Dünyada etçi ve yumurtacı tavuk üretimini yapabilen belli sayıda firma var. Ülke olarak biz de dünyada bunu yapabilen 4 ülkeden biriyiz. Elbette bu konuda geliştirme ihtiyacımız var. Türkiye'deki piyasayı, yerli ve milli üretimle birlikte ithalatın daha az olduğu ve geliştirilen materyallerin kullanıldığı bir ortama kavuşturacağız inşallah. Anadolu-T, şu an içinde bulunduğumuz araştırma enstitüsünde geliştirilen etçi ırkın ismidir. Elbette şu anda istediğimiz oranlarda değil. Ancak özel sektörümüze buradan sizler vasıtasıyla bir çağrıda bulunmak istiyorum. Yerli ve milli üretimi artırmak ve biraz önce söylediğim gibi, piyasadaki oranını ithalata kıyasla daha da geliştirmek üzere üretim planlamamızın en önemli başlıklarından biri beyaz et üretimidir. Bu kapsamda beyaz et üretimiyle ilgili olarak 17 ilimizi belirledik. Bu 17 ilde yatırım yapan firmalarımız, sübvansiyonlu kredilerden yararlanırken özellikle bu ırkların üretimini yaparlarsa yüzde 10'luk bir kredi faizi indiriminden faydalanacaklar. Aynı zamanda sübvansiyonlu kredilerin 17 ilde üretim yapanlar için diğer bölgelere nazaran daha uygun şartlarda olacağını belirtmek istiyorum."