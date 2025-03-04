Bakan Yumaklı: Ramazan boyunca gıda ürünlerinde fiyat artışları beklemiyoruz

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Ramazan ayı boyunca bizim ihtiyacımız yumurta, et, süt ve diğer gıda ürünlerinde fazlasıyla var. Dolayısıyla bunlarla ilgili herhangi bir eksiklik kesinlikle söz konusu değildir. Dolayısıyla buna paralel olarak da elbette fiyat artışları hiçbir şekilde beklemiyoruz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Eskişehir'e geldi. Mahmudiye ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi'ndeki Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Eskişehir Hamidiye Etçi Damızlık Tavuk Yerleşkesi'ni ziyaret eden Bakan Yumaklı'yı Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak karşıladı. Yerleşkeyi gezen Bakan Yumaklı, ABD'de kuş gribi vakaları görüldüğünü hatırlattı. Çok yoğun bir mücadele verildiğini ifade eden Bakan Yumaklı, "İzlediğimiz kadarıyla bayağı da problem yaşıyorlar. Elbette iklim değişikliğinin etkisi, göç yollarının değişmesi, son zamanlarda hastalıkla alakalı bazı konuların daha dikkatli şekilde yönetilmesi ihtiyacını özellikle bizim son dönemde üreticilerimizin de iç piyasamızın ihtiyacı olan yumurtayı üretip, fazlasını da ihraç etmek üzerine biliyorsunuz; çok yoğun bir çabaları var. Biz de yine buradan sektörün tamamına hem hastalıklarla mücadelede hem üretimde hem de ülkemizin ihtiyacını karşılamada gösterdikleri katkı için teşekkür ediyorum" dedi.

'GEREĞİNİ YAPIYORUZ'

Ramazan ayında temel gıda ürünleri fiyatlarında artış beklemediklerini kaydeden Bakan Yumaklı, "Kendileri açıkladılar ama biliyorsunuz; ramazan ayı boyunca bazı temel gıda maddelerinde fiyatlarla alakalı birtakım sorunlar oluşturulabiliyor. Ancak hem sektör hem biz hem de diğer paydaşlar yumurta üretimiyle ve bunların fiyatıyla ilgili herhangi bir problem olmayacağını belirttiler. Ben de buradan bakanlığımızın ilgili birimlerinin geliştirdiği bu tavuk türlerinin üretmiş olduğu ürünlerden bu mesajı da vermiş olayım. Ramazan ayı boyunca bizim ihtiyacımız yumurta, et, süt ve diğer gıda ürünlerinde fazlasıyla var. Dolayısıyla bunlarla ilgili herhangi bir eksiklik kesinlikle söz konusu değildir. Dolayısıyla buna paralel olarak da elbette fiyat artışları hiçbir şekilde beklemiyoruz. Eğer bununla ilgili herhangi bir tespitimiz olursa da hem Ticaret Bakanlığımız hem biz hem de Hazine ve Maliye Bakanlığımız gereğini yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.