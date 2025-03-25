Eskişehir'de 'İmamoğlu' protestolarında gözaltına alınan 14 öğrenci adli kontrolle serbest

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Eskişehir’de protesto eylemlerine katılan 14 üniversite öğrencisi, polis ekiplerince toplantı, gösteri ve yürüyüş kanununa muhalefet suçlamasıyla gözaltına alındı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’nde ifadeleri alınan 14 öğrenci işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta sorguları tamamlanan öğrenciler tutuklama talebiyle çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği’nce adli kontrol ve haftada 1 kez Polis Merkezi’nde imza atmaları şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.

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