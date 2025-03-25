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        Eskişehir'de 'İmamoğlu' protestolarında gözaltına alınan 14 öğrenci adli kontrolle serbest

        ESKİŞEHİR'de, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından protestolara katılanlardan polis ekiplerinde gözaltına alınan 14 üniversite öğrencisi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 19:08 Güncelleme: 25.03.2025 - 19:10
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        Eskişehir'de 'İmamoğlu' protestolarında gözaltına alınan 14 öğrenci adli kontrolle serbest
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        ESKİŞEHİR’de, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından protestolara katılanlardan polis ekiplerinde gözaltına alınan 14 üniversite öğrencisi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Eskişehir’de protesto eylemlerine katılan 14 üniversite öğrencisi, polis ekiplerince toplantı, gösteri ve yürüyüş kanununa muhalefet suçlamasıyla gözaltına alındı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’nde ifadeleri alınan 14 öğrenci işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta sorguları tamamlanan öğrenciler tutuklama talebiyle çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği’nce adli kontrol ve haftada 1 kez Polis Merkezi’nde imza atmaları şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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