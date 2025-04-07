Arızalanan aracı, arkadaki aracın kaputuna oturup bacaklarıyla ittirerek götürdüler

Odunpazarı ilçesi Kurtuluş Mahallesi Ziya Paşa Caddesi’nde seyir halinde olan, süper market zincirine ait hafif ticari araç arızalanarak yolda kaldı. Yoldan geçen gençler, sürücüye yardım etmek istedi. Arkada çalışan bir başka hafif ticari aracın kaputuna oturan 3 kişi, arızalanan hafif ticari aracı bacaklarıyla ittirdi. Grubun bu şekilde öndeki arızalı aracı ittiği anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

ESKİŞEHİR’de arızalanan hafif ticari aracı, arkadaki bir başka hafif ticari aracın kaputuna oturan 3 kişi bacaklarıyla ittirerek götürdü. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.

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