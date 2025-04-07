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        Arızalanan aracı, arkadaki aracın kaputuna oturup bacaklarıyla ittirerek götürdüler

        ESKİŞEHİR'de arızalanan hafif ticari aracı, arkadaki bir başka hafif ticari aracın kaputuna oturan 3 kişi bacaklarıyla ittirerek götürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 13:43 Güncelleme: 07.04.2025 - 13:45
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        Arızalanan aracı, arkadaki aracın kaputuna oturup bacaklarıyla ittirerek götürdüler
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        ESKİŞEHİR’de arızalanan hafif ticari aracı, arkadaki bir başka hafif ticari aracın kaputuna oturan 3 kişi bacaklarıyla ittirerek götürdü. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.

        Odunpazarı ilçesi Kurtuluş Mahallesi Ziya Paşa Caddesi’nde seyir halinde olan, süper market zincirine ait hafif ticari araç arızalanarak yolda kaldı. Yoldan geçen gençler, sürücüye yardım etmek istedi. Arkada çalışan bir başka hafif ticari aracın kaputuna oturan 3 kişi, arızalanan hafif ticari aracı bacaklarıyla ittirdi. Grubun bu şekilde öndeki arızalı aracı ittiği anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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