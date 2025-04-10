Camiden çaldıkları yangın tüpünü birbirine sıktılar; bayılan arkadaşına gaz sıkmaya devam etti

ESKİŞEHİR’de bir grup çocuk, camiden çaldıkları yangın tüpünü, birbirinin üzerine sıktı. Çocuklardan biri yoğun karbondioksit gazına maruz kaldığı için bayılırken, arkadaşının yangın tüpündeki gazı sıkmaya devam ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 2 Nisan saat 19.00 sıralarında Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi’nde meydana geldi. Sabah saatlerinde Merve Camii’ne giren bir grup çocuk, içerideki yangın tüpünü alarak uzaklaştı. Caminin karşı sokağındaki parka gelen arkadaş grubu, yangın tüpünü birbirinin üzerine ve etrafa sıkmaya başladı. Tüpten çıkan beyaz duman tüm sokağı kaplarken, yoğun karbondioksit gazından etkilenen çocuklardan biri kaçmak isterken fenalaşarak bayıldı. Elinde yangın tüpü olan çocuk ise yerde baygın halde yatan arkadaşına gaz sıkmaya devam etti. O anlar, çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Boşalan yangın tüpünü parka atan grup, uzaklaştı. Cami görevlilerinin şikayetçi olması üzerine polis olaya ilişkin inceleme başlattı.

‘TÜPÜ DOLDURDUK AMA YERİNE KOYAMIYORUZ’

Cami cemaatinden Yaşar Karabulut (80), daha önce de benzer durumlarla karşılaştıklarını söyledi. Yangın tüpünü, tekrar çalınmasından korktukları için yerine koyamadıklarını belirten Karabulut, “Ayakkabıların çıkarıldığı alandan içeri girmişler, eğer içerisi açık olsaymış oraya da gireceklermiş. Kapı açık olmayınca, biri kız diğeri oğlan 2 çocuk, oradan tüpü alıp parka götürmüş. Parkta birbirlerinin üzerine sıkmışlar. Hatta kızın biri bayılmış. Birbirlerine sıktıktan sonra tüpü orada bırakıp gitmişler, boşunu da komşular getirmiş. Biz karakola gittik ve şikayetçi olduk. Buraya, camiye giren 8-10 çocuk vardı. Tüpü asıl götüren de bir kız çocuğuydu. Daha öncelerde de çocuğun biri camiye giremeyince, başka bir tüpü ayakkabılığa sıkmıştı. Şimdi tüpü doldurduk ama koyamıyoruz. Ne yapacağız bilmiyorum. Böyle şeyler devamlı oluyor. Bu, bizim şikayet etmek için karakola gittiğimiz dördüncü olay oldu. Şadırvanın musluklarını bile söküyorlar” diye konuştu.