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        Slovakya'da trafik kazası geçirip, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede ölen pilot, Eskişehir'de toprağa verildi

        TÜRKİYE'ye uçak getirme göreviyle gittiği Slovakya'da geçirdiği trafik kazasında yaralanıp, Ankara'da hayatını kaybeden öğretmen pilot Oben Oğulturhan (56), Eskişehir'de son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 20:30 Güncelleme: 11.04.2025 - 20:35
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        Slovakya'da trafik kazası geçirip, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede ölen pilot, Eskişehir'de toprağa verildi
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        TÜRKİYE’ye uçak getirme göreviyle gittiği Slovakya’da geçirdiği trafik kazasında yaralanıp, Ankara’da hayatını kaybeden öğretmen pilot Oben Oğulturhan (56), Eskişehir’de son yolculuğuna uğurlandı.

        Özel bir uçuş okulunda görevli evli, 2 çocuk babası öğretmen pilot Oben Oğulturhan, geçen ocak ayında Türkiye’ye ‘ferry uçuşu’ ile uçak getirmek için Slovakya’ya gitti. Slovakya’da bulunduğu 20 Ocak tarihinde trafik kazası geçiren Oğulturhan ağır yaralandı. Tedavi edilmek üzere Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla İstanbul'a getirilerek, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alınan Oğulturhan, daha sonra Ankara’da bulunan bir hastaneye sevk edildi. Yaklaşık 2 ay tedavi gören Oğulturhan, dün hastanede hayatını kaybetti.

        CENAZESİ MEMLEKETİNE GETİRİLDİ

        Pilot Oben Oğulturhan’ın naaşı, memleketi Eskişehir'e getirildi. Oğulturhan için ilk olarak Sivrihisar ilçesindeki Sivrihisar Havacılık Merkezi Necati Artan Tesisleri’nde, daha sonra ise Odunpazarı ilçesindeki Mahmud Sami Ramazanoğlu Camisi'nde tören düzenlendi. Kılınan ikindi namazına müteakiben ailesi ve sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlanan Oğultarhan'ın cenazesi, Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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