Amerikalı Arias'ın 20 yıldır kullanamadığı parmakları Eskişehir'deki operasyonla açıldı

ABD'denTürkiye'ye tedavi olmak için gelen kelebek hastası Ariana Ledesma Arias'ın (20) 20 yıldır kullanamadığı el parmakları, Eskişehir Şehir Hastanesi'nde yapılan 1 saatlik operasyonla açıldı. Arias, "Geçmişte yapmadığım şeyleri artık yapabileceğimi düşünüyorum" dedi.

ABD'nin Washington eyaletinde yaşayan lise öğrencisi Ariana Ledesma Arias doğuştan olan ve halk arasında 'kelebek' olarak bilinen 'Epidermolysis Bullosa' hastalığı nedeniyle el parmaklarını kullanamadı. Annesi Natali Arias'ın yardımı ile sosyal medya üzerinden hastalığı için tedavi yöntemleri arayan Arias, Eskişehir'deki kelebek hastaları derneğiyle iletişime geçti. Dernek, Eskişehir Şehir Hastanesi'nde bu tür ameliyatların sıkça yapıldığını belirterek tavsiyede bulundu. Anne ve kızı, Eskişehir'e gelerek Şehir Hastanesi'nde kontrolden geçirildi. Eskişehir Şehir Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Abdülkadir Calavul ekibi tarafından ameliyat edilen Arias'ın 20 yıldır kullanamadığı el parmakları 1 saat süren operasyonun ardından açıldı. Başarılı geçen ameliyatın ardından sağlığına kavuşacağı için mutlu olduğunu ve Amerika'da böyle bir ameliyat fırsatı olmadığını ifade eden Ariana Ledesma Arias, "Ameliyat kesinlikle ilerideki hayatımı değiştirdi. Çünkü durumum yüzünden yıllarca iki elimi de kullanamadım. Maalesef benim ülkemde ellerimin ameliyat edilmesi oldukça zor. Şansımıza buradaki doktorumuzu bulduk. Geçmişte yapmadığım şeyleri artık yapabileceğimi düşünüyorum" dedi.

'KIZIMIN HAYATI DEĞİŞTİ'

Anne Natali Arias da çok mutlu olduğunu söyledi. Kızının Eskişehir'deki ameliyatın ardından hayatının değiştiğini kaydeden anne Arias, "Karmaşık duygular içindeyim. Buraya bu kadar çabuk gelmeyi beklemiyorduk. Eskişehirli doktorları bulduğumuz için çok mutluyum. Sosyal medyadan mesaj gönderdiğimde, bana cevap verip çok da ilgilendiler. Kızımın ellerinin fotoğrafını istemişlerdi. Ameliyatı yapabileceğini söylediler ve yaptılar da. Çok mutluyum. Kızımın hayatı değişti" diye konuştu.

'KİŞİSEL İHTİYAÇLARINI TEK BAŞINA KARŞILAYABİLECEK HALE GELECEK'

Op. Dr. Abdülkadir Calavul, operasyonun çok başarılı geçtiğini söyledi. Arias'ın 2 ay sonra ellerini kullanarak, kişisel ihtiyaçlarını karşılayabileceğini belirten Op. Dr. Calavul, "1 yıllık süreç içerisinde Eskişehir Şehir Hastanesi Plastik Cerrahi Bölümü'nde 25 kelebek hastamızı ameliyat ettik. Bunlardan biri de Ariana isimli Amerikalı bir hastamız. Kendileri sosyal medya aracılığıyla Türkiye'deki derneklere ulaşıyorlar ve kızının ellerinin açılması için dernekten yardım talep ediyorlar. Dernek de bu ameliyatı Eskişehir Şehir Hastanesi'nde bizim plastik cerrahi kliniğinde yapıldığını öğrenip, hastayı bize yönlendiriyor. Ardından hasta Amerika'dan Eskişehir'e geliyor. Her iki elin kapalı olan parmaklarını değerlendirdik ve tüm parmakları açabileceğimizi söyledik. Tüm tahlil ve tetkikleri yaptıktan sonra hastayı ameliyata aldık. Ameliyatla hastanın 10 parmağını da açtık. Hasta yaklaşık 2 ay sonra 10 parmağıyla rahat bir şekilde yemeğini yiyip, elbiselerini giyebilecek. Kendi kişisel ihtiyaçlarını tek başına karşılayabilecek hale gelecek" dedi. Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici de Ariana Ledesma Arias'ı hastanede ziyaret etti. Hastalığı ve ameliyatıyla ilgili bilgi alan Doç. Dr. Bildirici, Eskişehir'in sağlık turizminde çok önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.