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        Polisten kaçarken üst geçitten atladı, otomobilin üzerine düştü

        ESKİŞEHİR'de polisten kaçarken yoldaki üst geçitten atlayıp, seyir halindeki otomobilin üzerine düşen Ahmet Hakan Ş.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 11:52 Güncelleme: 21.04.2025 - 11:55
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        Polisten kaçarken üst geçitten atladı, otomobilin üzerine düştü
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        ESKİŞEHİR'de polisten kaçarken yoldaki üst geçitten atlayıp, seyir halindeki otomobilin üzerine düşen Ahmet Hakan Ş. (23), ağır yaralandı.

        Olay, Eskişehir-Ankara Çevre Yolu Şeker Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Polis ekipleri, yaya olarak dolaşan Ahmet Hakan Ş.’yi durdurup kimlik kontrolü yapmak istedi. Bu sırada Ahmet Hakan Ş., koşarak Çevre Yolu Kartal Kavşağı'ndaki üst geçitten atladı ve seyir halindeki 26 AEB 114 plakalı otomobilin üzerine düştü. Yalanan Ahmet Hakan Ş., çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Narkotik suçlardan kaydı olduğu belirtilen Ahmet Hakan Ş.’nin durumunun ciddi olduğu bildirildi.

        Ahmet Hakan Ş.’nin üzerine düştüğü otomobilin sürücüsü ise uzun süre yaşadığı şoku atlatamadı. Sürücü, kazayı duyup olay yerine gelen babasına sarıldı.

        Olay nedeniyle Eskişehir-Ankara Çevre Yolu'nda trafik tek şeritten sağlanırken, yolda uzun araç kuyruğu oluştu.

        Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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