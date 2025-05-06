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        Yunus Emre, vefatının 704'üncü yıl dönümünde Eskişehir'de anıldı

        TÜRK düşünür ve şair Yunus Emre, vefatının 704'üncü yılında Eskişehir'in Mihalıççık ilçesindeki kabri başında anıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 16:12 Güncelleme: 06.05.2025 - 16:15
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        Yunus Emre, vefatının 704'üncü yıl dönümünde Eskişehir'de anıldı
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        TÜRK düşünür ve şair Yunus Emre, vefatının 704’üncü yılında Eskişehir’in Mihalıççık ilçesindeki kabri başında anıldı.

        Türk düşünür, mutasavvıf ve şair Yunus Emre, vefatının 704’üncü yıl dönümünde Eskişehir’deki kabri başında düzenlenen törenle anıldı. Eskişehir Valiliği tarafından, 'Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası' etkinlikleri kapsamında Mihalıççık ilçesi Yunus Emre Mahallesi'ndeki türbede düzenlenen anma ve Yunus Emre Külliyesi ve Mezarı Karşılama Merkezi’nin açılış programına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Eskişehir Vali Yardımcısı Oğuz Şenlik, Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Ünal, Mihalıççık Kaymakamı Furkan Öztürk, Mihalıççık Belediye Başkanı Haydar Çorum, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak katıldı. Bakan Yardımcısı Serdar Çam ve beraberindekiler, Yunus Emre Külliyesi imamı eşliğinde Yunus Emre’nin kabrini ziyaret ederek dua etti.

        Bakan Yardımcısı Çam, Yunus Emre Mezar ve Külliyesi'nin insanlığa çağrıda bulunduğunu ifade ederek, “Yunus Emre demek başta Peygamber Efendimiz olmak üzere onun sünnetini, Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde hissetmiş, yaşamış, anlamış ve aktarmış büyük bir zat olarak bulundu, yaşadı. Bizim bugünlere kadar gelmemize vesile oldu, katkı sağladı. Dünyaya yetecek kadar büyük ve geniş manevi mesajı olan bir yerdeyiz. Doğru şekilde anlaşılması, anlatılması, aktarılması da hepimizin üzerine vazife. Hepimizin insanlığımızı bulmamız, kendimizi geliştirmemiz için bütün yaklaşımları, ilmi, irfanı çalışmaları artırmamız, çoğaltmamız, anlamamız gerekir. Semerkant'tan, Buhara'dan, Orta Asya'dan, Horasan Erenleri'nin Anadolu'ya kadar gelip Anadolu'yu zenginleştirmesi, buralarda hatıralar bırakması, buralardan Budapeşte'ye, Gülbaba'ya kadar gitmesi, bu ruhun güzel şekilde bütün dünyaya yayılması, ecdadımızın eseridir” dedi.

        DSP Genel Başkanı Aksakal ise Yunus Emre'nin halk şairliğinin yanı sıra yüzyıllar ötesinden gelen bir sevgi, hoşgörü ve birlik çağrısı olduğunu söyledi. Aksakal, “Yunus Emre savaşların, çekişmelerin ve ötekileştirmenin karşısına dikilmiş bir barış elçisidir. Yunus, yaşadığı dönemin tüm zorluklarına rağmen insanlığa umut aşılayan bir gönül dili geliştirmiştir. Onun sözleri ne sadece bir devre ne de yalnızca bir millete hitap eder. Yunus'un dili evrenseldir, sevgisi sınırsızdır” diye konuştu.

        Konuşmaların ardından Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam ve beraberindekiler külliyede kurulan stantları ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.

        JANDARMANIN ATLI BİRLİKLERİ GÖREV ALDI

        Mihalıççık ilçesi Yunus Emre Mahallesi'ndeki türbede düzenlenen anma törenlerinde jandarma ekipleri görev yaptı. Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı’ndan gelen Erdem, Heybet, Gençer, Yetkin ve Manas isimli asayiş atları ise ilgi odağı oldu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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