Motosikletin mağazaya girdiği kaza kamerada

O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kazayı yara almadan atlatan kadın sürücü ile mağaza çalışanlarının şaşkınlık yaşadığı görüldü.

Odunpazarı ilçesi Çankaya Mahallesi Mustafa Özel Bulvarı'nda dün akşam, seyir halinde olan motosikletin kadın sürücüsü, hakimiyetini kaybetti. Motosiklet, yol kenarındaki hayvan ürünleri mağazasının kapısını kırıp içeri girdi. Mağazadaki reyonlar devrildi ve zarar meydana geldi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.