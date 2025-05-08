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        Motosikletin mağazaya girdiği kaza kamerada

        ESKİŞEHİR'de sürücüsünün kontrolünü yitirdiği motosiklet hayvan ürünleri satışı yapılan mağazaya daldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 12:37 Güncelleme: 08.05.2025 - 12:40
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        Motosikletin mağazaya girdiği kaza kamerada
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        ESKİŞEHİR'de sürücüsünün kontrolünü yitirdiği motosiklet hayvan ürünleri satışı yapılan mağazaya daldı. Sürücünün yara almadığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Odunpazarı ilçesi Çankaya Mahallesi Mustafa Özel Bulvarı'nda dün akşam, seyir halinde olan motosikletin kadın sürücüsü, hakimiyetini kaybetti. Motosiklet, yol kenarındaki hayvan ürünleri mağazasının kapısını kırıp içeri girdi. Mağazadaki reyonlar devrildi ve zarar meydana geldi.

        O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kazayı yara almadan atlatan kadın sürücü ile mağaza çalışanlarının şaşkınlık yaşadığı görüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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