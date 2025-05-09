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        FETÖ'nün döner zincirine operasyonda 23 gözaltı

        ESKİŞEHİR merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ'nün güncel yapılanması ve dönerci zinciriyle terörizmin finansmanına yönelik operasyonda 1'i kadın 23 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 11:14 Güncelleme: 09.05.2025 - 11:20
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        FETÖ'nün döner zincirine operasyonda 23 gözaltı
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        ESKİŞEHİR merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ'nün güncel yapılanması ve dönerci zinciriyle terörizmin finansmanına yönelik operasyonda 1’i kadın 23 şüpheli gözaltına alındı.

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, bilinen bir dönerci zincirinde FETÖ'nün güncel yapılanması ve terörizmin finansmanına yönelik faaliyetler yürütüldüğü bilgisi üzerine soruşturma başlattı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin araştırmalarında FETÖ nedeniyle işlem gören ve örgütle bağlantısı devam eden şüphelilere, bedel karşılığında gayriresmi ortaklıklar verildiğini belirledi. Bir süre takip edilen şüphelilere yönelik Eskişehir’in yanı sıra Şırnak, Bursa ve Balıkesir’de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Evlere yapılan baskınlarda 1’i kadın 23 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda; 3 adet F serili ABD doları, FETÖ elebaşının yazarı olduğu kitap, dijital materyal ve dokümanlar ele geçirilirken, 80 bin liraya el konuldu. Eskişehir'e getirilen şüphelilerden 9'u emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, diğer 14 şüpheli ise ifadesi alınıp adliyeye sevk edildi.

        ÖRGÜT REFERANSLI ORTAKLIK

        Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin incelemesinde, dönerci zinciri şirketinin örgüt referansı gösterilmeden ortaklığa izin vermediği, kurulan bu sisteme ise ‘Referans temelli büyüme’ adının verildiğini belirledi. Dönerci zincirlerinde resmi belge olmaksızın ortaklığın tamamen örgütsel temele dayandırıldığı, şubelerin örgüte bağlı şüphelilere istihdam ve para sağlamak amacıyla kullanıldığı ve bu şubelerden himmet adı altında pay alındığı ortaya çıktı. Gayriresmi ortakların hisse satışlarında elde edilen paraların takibe takılmaması için örgüt iltisaklı esnafın üzerinden emanet usulüyle yapıldığı, şirketin yurt dışında yeni bayilik verecek kadar genişlediği ve bu şekilde yurt dışından para transferini kolaylaştırdığı tespit edildi.

        Ayrıca MASAK tarafından yapılan incelemelerde şirketi finanse etmek amacıyla yurt dışı ve yurt içinde hakkında iş bulunmayan kişilerin üzerinden finanse edildiği, bu paraların ‘Ürün satın alımı’ olarak faturalandırıldığı ve örgüt mensuplarının iletildiği, aralarında aranma kaydı bulunan ve örgütle bağlantısı devam eden kişiler tarafından bayilerde örgütsel toplantılar yaptıkları anlaşıldı. Çalışmalarda iltisaklı kişilerin örgüte bağlılığını arttırmak için ‘Kazanılan paraların iltisaklı kişilere dağıtılması’ talimatı verildiği, şirketin ortaklığından ayrılmak isteyen kişilere ise işin manevi boyutunun olduğu, şirketin örgüte destek sağlamak amacıyla kurulduğunun anlatıldığını tespit edildi. Şüphelilerin savcılıktaki sorguları sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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