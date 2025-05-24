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        Kendilerini savunmak isteyen 3 kuşak aile üyeleri, kick boksa başladı

        ESKİŞEHİR'desokakta uğradığı saldırı sonrası kendisini korumayı öğrenmek isteyen Nevzat Deniz (65), eşi, gelini ve torunuyla birlikte kick boksa başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 11:24 Güncelleme: 24.05.2025 - 11:24
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        Kendilerini savunmak isteyen 3 kuşak aile üyeleri, kick boksa başladı
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        ESKİŞEHİR'desokakta uğradığı saldırı sonrası kendisini korumayı öğrenmek isteyen Nevzat Deniz (65), eşi, gelini ve torunuyla birlikte kick boksa başladı. Haftada 3 gün eğitim alan aile üyeleri, spora başladıktan sonra hem fiziksel hem de zihinsel olarak güçlendiklerini söyledi. Nevzat Deniz, "Faydası çok yüksek, herkese tavsiye ederim. Bu spor hem bana hem de aileme motivasyon kaynağı oluyor" dedi.

        Eskişehir'de oturan esnaf Nevzat Deniz, yaklaşık 3 ay önce evinden çıktıktan sonra tanımadığı bir kişinin sokakta saldırısına uğradı. Çıkan tartışma çevrede görenlerin araya girmesiyle önlenirken, saldırgan kaçtı. Deniz hem kendisini koruyabilmek hem de fiziksel olarak daha zinde olmak için kick boks öğrenmeye karar verirken, spor yapmalarını teşvik etmek amacıyla eşi Ayşe Sonay Deniz (59), gelini Dilara Deniz (30) ve torunu Umay Deniz'i (5) de kursa yazdırdı. Üç kuşak aile üyeleri, bir spor salonunda kick boksa başladı. Spor yapmaya başladıkları günden itibaren hayatlarının eskisinden daha düzenli bir hale geldiğini belirten aile üyeleri hem fiziksel hem de zihinsel olarak güçlendiklerini belirtirken; kendilerini görenlerin şaşırdığını ve olumlu anlamda örnek olmaya başladıklarını ifade etti.

        'KENDİ AİLEMİ DE DERSLERE ÜYE YAPTIM'

        Gençlik yıllarında futbol oynadığı için spora yatkın bir fiziği olduğunu ifade eden Nevzat Deniz, kick boks sporu yaparken zorlanmadığını söyledi. Yaşadığı olayın kendisini etkilediğini ancak spor yapmanın farklı bir keyif verdiğini belirten Deniz, "Hem kendimi korumak hem de karşılaştığım olaylarda karşımdakilere bir şeyler bildiğimi göstermek için kick boksa başladım. Kendimi korumak için tedbiren bu kararı aldım. Bu kararı aldıktan sonra ilk olarak öz güven gelişmesi oluyor. Kendi ailemi de derslere üye yaptım. Torunumu, gelinimi ve eşimi de üye yaptım. Oğlum da zaten bu sporları yapıyor. Onun dışında spor sağlıklı olduğu için yapıyorum. Geçmişimde spor olduğu için ailemi ikna etmem kolay oldu. Oğlum da spor yapıyordu, bizim temelimizde spor var. Eşim de biliyor ve oğlum ile ben de spor yaptığım için kolay ikna oldu. Eşim ilk başta 'ne gerek vardı ki' diyordu ama sporu çok sevdi Spor yaparken, tehlikelere karşı tedbirimizi de almış olduk. Faydası çok yüksek, herkese tavsiye ederim. Bu spor hem bana hem de aileme motivasyon kaynağı oluyor. Hele ki torunumun gülmesi yetiyor. Kendine güveni geliyor ve vücut çabuk toparlanıyor. Eşim, gelinim ve torunum hep beraber gelip, beraber gidiyoruz. Gayet iyiyiz, motive oluyoruz. Yiyecek ve içeceklerimize dikkat ediyoruz çünkü antrenmanı çıkarmak için ona göre gıda alıyoruz" dedi.

        'DÖRDÜMÜZ BİRLİKTE GİDİP GELİYORUZ'

        Ayşe Sonay Deniz de kendilerini korumak için başladıkları kick boks sporuyla daha zinde günler geçirdiklerini söyledi. Spor yapmanın çok keyifli olduğunu kaydeden Deniz, "Daha önce hiç ilgim yoktu ama artık ilgim var. Artık kendimi daha zinde hissediyorum. Örneğin, dizlerimde su kaybı vardı; onu yenmeye başladım. İnşallah zayıflayacağım, diyetime dikkat edeceğim. Düzene girdik, en azından uyku düzenimiz, özellikle torunumun uyku düzeni çok iyi oldu. Öyle mutluyuz. Dördümüz birlikte gidip geliyoruz. Sağlığım açısından devamlı olarak gelmek istiyorum spora. Evde torunla birlikte spor yapıyoruz. Eldivenleri giyiyor, mutlu hissediyorum. Oğlumla, kızımla yapamadığım aktiviteleri şimdi yapıyorum. Herkese tavsiye ederim; spor çok güzel" diye konuştu.

        'HEPİMİZ MUTLUYUZ'

        Dilara Deniz de kick boks sporunun hayatlarını değiştirerek yeni bir düzene soktuğunu belirterek, "Hem kendimizi savunmayı öğrenmek hem de sağlıklı bir yaşam için kick boksa geliyoruz. Zaten babamdan çıktı bu fikir. Sporcu bir aile olduğumuz için futbol geçmişleri var. Eşim de kick boksa ayrıca ilgileniyor. Hem güne hareket katmak hem de kendimi savunmak istiyordum. Böylece bu spora başlamayı kabul ettim. Bu yüzden başladım. Hem birlikte güzel vakit geçiriyoruz hem de 5 yaşında bir kızım var, o da yapıyor. Hem hareket olsun hem sağlıklı yaşam hem de kendini savunmayı öğrensin. Kaliteli vakit geçirdiğimiz için hepimiz mutluyuz. Masa başı çalışıp, daha sonra bir kere enerji atmak, stres atmak güzel oluyor. Kendimi hafiflemiş hissediyorum. Kilo vermeye başladım, beslenmemi de düzelttim. Burada bir emek veriyoruz, o yüzden her şeyinize dikkat ediyorsunuz. Spor hayatınızı da düzene sokuyor. Burada 3 kuşak gelip birlikte güzel vakit geçiriyoruz" dedi.

        'HEM ÖĞRETİYORUZ HEM EĞLENİYORUZ'

        Savunma sporları eğitmeni Mehmet Ömürlü (52) ise hedefinin ailelere spor sevdirmek olduğunu belirterek şunları söyledi: "Şiddet olayları çok fazla arttı. Ama sadece bu değil, insanları spor yapmaya teşvik etmeye çalışıyorum. Onlar çok mutlu oluyorlar ve biz de bu konuda çok mutluyuz. Bu aile gelince, antrenmanlar çok zevkli ve eğlenceli geçiyor. Hem öğretiyoruz hem eğleniyoruz hem de dışarıda daha sağlam ve korkmadan yürüyebilecek nesil yetiştiriyoruz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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