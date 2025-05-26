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        Otomobilin motosiklete çarptığı kaza kamerada

        ESKİŞEHİR'de otomobilin önünde giden motosiklete çarptığı kazada kurye Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 12:23 Güncelleme: 26.05.2025 - 12:25
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        Otomobilin motosiklete çarptığı kaza kamerada
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        ESKİŞEHİR’de otomobilin önünde giden motosiklete çarptığı kazada kurye Y.A. yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan kaza sonrası kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Kaza, Tepebaşı ilçesi Gaffar Okan Caddesi’nde meydana geldi. Henüz sürücüsü tespit edilemeyen 26 AAD 525 plakalı otomobil, önünde giden kurye Y.A.’nın kullandığı motosiklete çarptı. Otomobil sürücüsü kısa bir süre durduktan sonra kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Y.A. hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

        Bu arada kaza, caddedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri, otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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