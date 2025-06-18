5 yıldır aranıyordu; gizlendiği odunların arasında yakalandı
ESKİŞEHİR'dehakkındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle 5 yıldır aranan Y.
ESKİŞEHİR'dehakkındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle 5 yıldır aranan Y.D., bir evin bodrumundaki odunların arasında gizlenirken yakalandı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, haklarında yakalama ve arama kararı bulunan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 5 yıldır aranan Y.D.'nin saklandığı ev tespit edildi. Polis ekiplerince yapılan baskında evde kimse bulunamadı. Ev ve çevresinde aramalarını genişleten polis ekipleri, Y.D.'yi evin bodrum katındaki odunların arasına gizlenmiş vaziyette yakaladı. Y.D. geçirildiği sağlık kontrolünün ardından cezaevine teslim edildi.
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