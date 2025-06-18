5 yıldır aranıyordu; gizlendiği odunların arasında yakalandı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, haklarında yakalama ve arama kararı bulunan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 5 yıldır aranan Y.D.'nin saklandığı ev tespit edildi. Polis ekiplerince yapılan baskında evde kimse bulunamadı. Ev ve çevresinde aramalarını genişleten polis ekipleri, Y.D.'yi evin bodrum katındaki odunların arasına gizlenmiş vaziyette yakaladı. Y.D. geçirildiği sağlık kontrolünün ardından cezaevine teslim edildi.

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