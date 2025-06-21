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        Destici: Mazlumlar, büyük Türk milletinin koruması ve kalkanı altındadır

        BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Nerede bir mazlum, bir yoksul, bir mağdur, bir Türk, bir Müslüman varsa bizim kardeşimizdir, soydaşımızdır, dindaşımızdır ve büyük Türk milletinin koruması ve kalkanı altındadır" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 17:55 Güncelleme: 21.06.2025 - 18:00
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        Destici: Mazlumlar, büyük Türk milletinin koruması ve kalkanı altındadır
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        BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Nerede bir mazlum, bir yoksul, bir mağdur, bir Türk, bir Müslüman varsa bizim kardeşimizdir, soydaşımızdır, dindaşımızdır ve büyük Türk milletinin koruması ve kalkanı altındadır" dedi.

        BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, memleketi Eskişehir'de partisinin Günyüzü İlçe Başkanlığı olağan kongresine katıldı. Günyüzü Belediye Kültür Merkezi'ndeki kongrede partililer tarafından karşılanan Destici, vatandaşlarla sohbet etti. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Rusya-Ukrayna savaşını hatırlatarak İsrail’in de saldırına devam ettiğini söyledi.

        'ARAP DÜNYASI SADECE SEYRETTİ'

        Türkiye dışında hiçbir ülkenin saldırılara karşı konuşmadığını belirten Destici, "Güçlü olan ne yapıyor? Güçsüz olana hiçbir kanun, kural tanımadan, uluslararası hukuka bakmadan işgal ediyor, bombalıyor. Bugün aynısını Siyonist ve terörist İsrail yapıyor. Sözde devlet olan İsrail yapıyor. Önce Gazze'de 10 binlerce masumu öldürdü. 50 binin üzerinde insan hayatını kaybetti. Bunun 10 binden fazlası çocuk. 20 bine yakını kadın, yaşlı, 50 binden fazla olan insanın hemen hemen tamamı sivil. Yetmedi Lübnan'a, Suriye'ye saldırdı. Kimse 'dur' dedi mi? Kimse 'dur' diyebildi mi, diyemedi. İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkeler sadece konuştu. Arap dünyası sadece seyretti. Oraların liderleri, kendi koltuklarını korumanın peşine düştü. Sadece Türkiye, Türkiye Cumhurbaşkanı, Türkiye devleti konuştu. Bizler, Dışişleri Bakanımız konuştu. Diğerleri ağızlarını açıp, iki kelam dahi edemedi. Neden? Çünkü bu asil ve necip Türk milleti her zaman mazlumun, mağdurun, Müslüman'ın ve soydaşının yanında olmuştur. Bundan sonra da olmaya devam edecektir. Bu toprakların mayasında bu vardır. Doğu Türkistan, Filistin, Kırım ve Myanmar da bizim davamızdır. Velhasıl nerede bir mazlum, yoksul, mağdur, Türk, Müslüman varsa o bizim kardeşimizdir, soydaşımızdır, dindaşımızdır ve büyük Türk milletinin koruması ve kalkanı altındadır" diye konuştu.

        'SİZE HELAL OLAN NİYE İRAN'A HARAM OLSUN'

        İsrail’in saldırıları karşısında ilk kez İran'dan karşılık gördüğünü ifade eden Destici, "Şimdi bakın, İsrail günlerdir İran'ı bombalıyor. İran'da tabii ki karşılık veriyor. İlk defa böyle bir karşılık gördü. İnşallah daha beter olsunlar ki akılları başlarına gelsin. Amerika Birleşik Devletleri başta İngiltere, Fransa, Almanya olmak üzere Avrupa devletleri arkasında olmasa, destek vermese bırakın Gazze'yi bombalamayı, bırakın Ürdün'e, Suriye'ye saldırmayı, İran'ı bombalamayı, İran'a saldırmayı kapılarının önüne dahi çıkamazlar. Ama güvendikleri Amerika var. Güvendikleri batılı devletler var. Peki, niye saldırıyormuş İran'a? İran nükleer silah programı yapıyor. Peki, sen yapmıyor musun? Sende yok mu? Amerika'da, İngiltere'de, Fransa'da, İtalya'da, Rusya'da, Çin'de, Hindistan'da yok mu? Var. Size var olan, sizde var olan, size helal olan niye İran'a haram olsun? Niye Türkiye'ye haram olsun? Niye İslam ülkelerine haram olsun? Yapacağız" dedi.

        ADINI TAŞIYAN PARKI AÇTI

        Mustafa Destici, olağan kongredeki konuşmasının ardından aynı caddede Günyüzü Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve kendi adını taşıyan çocuk parkına geçti. Parkı gezerek bilgi alan Destici, beraberindekilerle birlikte parkın açılışını yaptı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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