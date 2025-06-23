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        Eskişehir'de AK Parti standına zarar veren şüpheli gözaltına alındı

        ESKİŞEHİR'de AK Parti'nin bir alışveriş merkezi önünde açtığı tanıtım standına zarar verip kaçan şüpheli M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 00:37 Güncelleme: 23.06.2025 - 00:40
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        Eskişehir'de AK Parti standına zarar veren şüpheli gözaltına alındı
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        ESKİŞEHİR’de AK Parti’nin bir alışveriş merkezi önünde açtığı tanıtım standına zarar verip kaçan şüpheli M.B.K. (22), polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

        AK Parti Eskişehir il Başkanlığı, Yenibağlar Mahallesi’ndeki bir alışveriş merkezi önünde tanıtım standı açtı. Sabah saat 05.00 sıralarında standın başına gelen M.B.K., afişleri indirerek standa zarar verip olay yerinden ayrıldı. AK Parti İl Başkanlığı’nın şikayeti üzerine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatırken, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelinin M.B.K. olduğunu belirledi. Kısa sürede yakalanıp, gözaltına alınan M.B.K.’nın ifadesinde moralinin bozuk olmasından dolayı alkol aldığını, kız arkadaşıyla telefonda tartışırken alkolün etkisiyle bir anlık öfke sonucu yanından geçtiği standa zarar verdiğini söylediği öğrenildi.

        İL BAŞKANI ALBAYRAK, TEPKİ GÖSTERDİ

        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, parti standına zarar verilmesine tepki gösterdi. Albayrak, sosyal medya yaptığı açıklamada hukuki sürecin takipçisi olacaklarını belirterek, “AK Parti Seninle Eskişehir’ çadırımıza yapılan çirkin saldırıyı kınıyoruz. Eskişehir'e kazandırdığımız hizmetleri tanıttığımız, vatandaşlarımızla doğrudan iletişim kurduğumuz alışveriş merkezi yanındaki üye çadırımız, sabah saatlerine karşı tahrip edilmiştir. Yapılan bu vandallığı sadece partimize değil, aynı zamanda Eskişehir’in huzuruna ve demokrasi ortamına yapılmış bir saygısızlık olarak görüyoruz. Siyaseti şiddetle değil, fikirle yapan anlayışımızdan asla taviz vermeyeceğiz. Provokasyonlar bizi yolumuzdan alıkoyamaz. Hukuki sürecin takipçisi olacağız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” dedi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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