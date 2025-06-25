Kendilerini bankacı olarak tanıtıp, 144 bin lira dolandırdılar; 4 tutuklama

Alpu ilçesinde telefonla aradıkları kişiye kendilerini banka temsilcisi olarak tanıtan şüpheliler, bilgilerini aldı ve hesaptan 144 bin lira çekti. Dolandırılan kişinin durumu anlayıp ihbarda bulunması üzerine Eskişehir Jandarma Komutanlığı JASAT Dedektif Timleri, harekete geçti. İncelemede, dolandırıcıların İstanbul’da olduğu tespit edildi. Düzenlenen operasyonla 5 şüpheli yakalanıp, Eskişehir’e getirildi. Şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen 5 şüpheliden 4’ü ‘Nitelikli dolandırıcılık’ suçlamasıyla tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.

ESKİŞEHİR'in Alpu ilçesinde kendilerini banka temsilcisi olarak tanıtıp 1 kişiyi 144 bin lira dolandıran 5 şüpheliden 4’ü, 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı.

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