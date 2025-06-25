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        Kendilerini bankacı olarak tanıtıp, 144 bin lira dolandırdılar; 4 tutuklama

        ESKİŞEHİR'in Alpu ilçesinde kendilerini banka temsilcisi olarak tanıtıp 1 kişiyi 144 bin lira dolandıran 5 şüpheliden 4'ü, 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 16:50 Güncelleme: 25.06.2025 - 16:55
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        Kendilerini bankacı olarak tanıtıp, 144 bin lira dolandırdılar; 4 tutuklama
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        ESKİŞEHİR'in Alpu ilçesinde kendilerini banka temsilcisi olarak tanıtıp 1 kişiyi 144 bin lira dolandıran 5 şüpheliden 4’ü, 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı.

        Alpu ilçesinde telefonla aradıkları kişiye kendilerini banka temsilcisi olarak tanıtan şüpheliler, bilgilerini aldı ve hesaptan 144 bin lira çekti. Dolandırılan kişinin durumu anlayıp ihbarda bulunması üzerine Eskişehir Jandarma Komutanlığı JASAT Dedektif Timleri, harekete geçti. İncelemede, dolandırıcıların İstanbul’da olduğu tespit edildi. Düzenlenen operasyonla 5 şüpheli yakalanıp, Eskişehir’e getirildi. Şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen 5 şüpheliden 4’ü ‘Nitelikli dolandırıcılık’ suçlamasıyla tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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