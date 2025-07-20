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        Eskişehir'de Sakarya Nehri'ne giren 2 kişi boğuldu

        ESKİŞEHİR'in Mihalgazi ilçesinde serinlemek için Sakarya Nehri'ne girdikten sonra suda kaybolan Mehmet Işık (16) ve Mehmet Yardımcı'nın (17) cansız bedeni bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 20:22 Güncelleme: 20.07.2025 - 20:25
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        Eskişehir'de Sakarya Nehri'ne giren 2 kişi boğuldu
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        ESKİŞEHİR’in Mihalgazi ilçesinde serinlemek için Sakarya Nehri’ne girdikten sonra suda kaybolan Mehmet Işık (16) ve Mehmet Yardımcı’nın (17) cansız bedeni bulundu.

        Mihalgazi ilçesine Mardin’den gelen mevsimlik tarım işçilerinin çocukları olan Mehmet Işık ve Mehmet Yardımcı, sıcak havadan bunalıp serinlemek için Bozaniç Mahallesi'nin Akyar mevkisinden Sakarya Nehri’ne girdi. Işık ve Yardımcı bir süre sonra suda kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Suda arama yapan ekipler, önce Mehmet Yardımcı’nın daha sonra da Mehmet Işık’ın cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkarılan gençlerin cenazeleri, savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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