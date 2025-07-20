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        Eskişehir'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

        Eskişehir'de, Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfı (MGV) üyeleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 19:28 Güncelleme: 20.07.2025 - 19:33
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        Eskişehir'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
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        Eskişehir'de, Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfı (MGV) üyeleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

        AGD ve MGV Eskişehir Şube Başkanı Bahattin Kesik, Çarşı Cami önünde bir araya gelen gruba hitaben, Filistin halkının açlık, susuzluk ve bombardımanla ölüme sürüklendiğini söyledi.

        Kesik, Hamas'ın çağrısının tüm insanlık için vicdan çağrısı olduğunu belirterek, "Bu çağrı, toprağa gömülen çocukların haykırışıdır. Bu çağrı, 'açlıktan kum yiyoruz' diyenlerin çağrısıdır. Bu çağrı, 'açım' diye ağlayan bebeklerin çağrısıdır." dedi.

        İsrail rejiminin başlattığı soykırımın üzerinden 600 günü aşkın zaman geçtiğini dile getiren Kesik, şunları kaydetti:

        "40 binden fazla şehit ve on birlerce yaralı, yerle bir edilen şehirler, yıkılan camiler ve yakılan hastaneler var. Bu bir ihanettir. Bu suskunluk zalimi cesaretlendirmekte, mazlumu ölüme terk etmektedir. İsrail ile tüm diplomatik, askeri ve ticari ilişkiler derhal kesilmelidir. Kürecik Radar Üssü ve İncirlik Üssü kapatılmalı, İsrail'e tüm doğrudan ve dolaylı ticaret sona erdirilmeli, Gazze için insani yardım koridoru açılmalıdır."

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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