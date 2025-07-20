Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de düğün konvoyu için diğer araçların yolunun kesilmesi araç kamerasında

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde iki ayrı düğün konvoyunun diğer araçların yolunu kesip, trafik akışını durdurma anı araç kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 20:09 Güncelleme: 20.07.2025 - 20:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de düğün konvoyu için diğer araçların yolunun kesilmesi araç kamerasında
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde iki ayrı düğün konvoyunun diğer araçların yolunu kesip, trafik akışını durdurma anı araç kamerasıyla kaydedildi.

        İlçeye bağlı Sümer Mahallesi'nde bir düğün konvoyunda bulunan sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 26 AT 135 plakalı bir otomobil, ulaşımı engelleyip sadece düğün konvoyunda bulunan araçların geçişini sağladı.

        Daha sonra otomobil, konvoyun sonuna eklenerek yoluna devam etti.

        Hacıalibey Mahallesi Kırım Caddesi'nde ise sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, düğün konvoyu için caddeyi kapattı. Araç daha sonra konvoya eşlik etti.

        Bu anlar araç kameralarınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan açıklamalar
        "KKTC kalkınma hamlesi başlattı"
        "KKTC kalkınma hamlesi başlattı"
        Osimhen'de işlem tamam: Anlaşma sağlandı!
        Osimhen'de işlem tamam: Anlaşma sağlandı!
        Netanyahu zehirlendi, tedavi altına alındı
        Netanyahu zehirlendi, tedavi altına alındı
        Beşiktaş'ta yaprak dökümü: 3 isim yolcu
        Beşiktaş'ta yaprak dökümü: 3 isim yolcu
        Ailesinin öldüğü yangında tutuklanan itfaiye eri, ölü bulundu!
        Ailesinin öldüğü yangında tutuklanan itfaiye eri, ölü bulundu!
        Fön rüzgarları sıcaklığı artıracak!
        Fön rüzgarları sıcaklığı artıracak!
        Süveyda'da ateşkes sağlandı, polis gücü kent merkezi çevresinde
        Süveyda'da ateşkes sağlandı, polis gücü kent merkezi çevresinde
        Feci ölüm! Damper kapağı başına çarptı!
        Feci ölüm! Damper kapağı başına çarptı!
        LC Waikiki'den Florya açıklaması
        LC Waikiki'den Florya açıklaması
        "Ömrüm ya 10 - 15 yıl kaldı ya da hiç"
        "Ömrüm ya 10 - 15 yıl kaldı ya da hiç"
        40 derece görüntüsü!
        40 derece görüntüsü!
        Yine kahrolduk! Son kurban Demet oldu!
        Yine kahrolduk! Son kurban Demet oldu!
        Osimhen listeyi altüst edecek!
        Osimhen listeyi altüst edecek!
        Ukrayna askerleri öldürdükleri Ruslar için ödül-puan kazanıyor
        Ukrayna askerleri öldürdükleri Ruslar için ödül-puan kazanıyor
        Göğsündeki 'S' Superman'in 'S'si değilmiş!
        Göğsündeki 'S' Superman'in 'S'si değilmiş!
        Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi kabul edildi
        Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi kabul edildi
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Hedef ilk 10'a girmek
        Hedef ilk 10'a girmek
        İhanet skandalı istifa getirdi
        İhanet skandalı istifa getirdi

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de Sakarya Nehri'ne giren 2 kişi boğuldu
        Eskişehir'de Sakarya Nehri'ne giren 2 kişi boğuldu
        Eskişehir'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
        Eskişehir'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
        GÜNCELLEME - Eskişehir'de Sakarya Nehri'nde kaybolan 2 kişinin cesedine ula...
        GÜNCELLEME - Eskişehir'de Sakarya Nehri'nde kaybolan 2 kişinin cesedine ula...
        Eskişehir'de Sakarya Nehri'nde kaybolan 2 kişi için arama çalışması başlatı...
        Eskişehir'de Sakarya Nehri'nde kaybolan 2 kişi için arama çalışması başlatı...
        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak'tan açıklama:
        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak'tan açıklama:
        Eskişehir'de Yeşilay gönüllüsü iki öğrenci, YKS'de dereceye girdi
        Eskişehir'de Yeşilay gönüllüsü iki öğrenci, YKS'de dereceye girdi