Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğünden Eskişehir'de çorba ikramı

Ayrıca aynı noktada çorba dağıtımının 2 gün daha süreceği ifade edildi.

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü yetkilileri, vakfiyelerde yer alan hayır şartları doğrultusunda bu tür sosyal ikram ve dayanışma faaliyetlerinin farklı zaman ve mekanlarda devam edeceğini bildirdi.

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, vakıf geleneğini yaşatmak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi önünde vatandaşlara çorba ikramında bulundu.

