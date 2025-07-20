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        GÜNCELLEME - Eskişehir'de Sakarya Nehri'nde kaybolan 2 kişinin cesedine ulaşıldı

        Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde Sakarya Nehri'ne giren 2 kişinin cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 18:29 Güncelleme: 20.07.2025 - 18:29
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        GÜNCELLEME - Eskişehir'de Sakarya Nehri'nde kaybolan 2 kişinin cesedine ulaşıldı
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        Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde Sakarya Nehri'ne giren 2 kişinin cesedi bulundu.

        Mardin'den gelen mevsimlik tarım işçileri Mehmet Işık (16) ve Mehmet Yardımcı (17) serinlemek için Bozaniç Mahallesi Gökyar mevkisinde Sakarya Nehri'ne girdi.

        Bir süre sonra Işık ve Yardımcı'nın yardım çığlıklarını duyan bir vatandaşın ihbarı üzerine bölgeye gelen AFAD, AKUT, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

        Dalgıç ekipler, Yardımcı ve Işık'ın cesetlerini nehre girdikleri bölgenin 6 metre uzağında buldu.

        Sudan çıkarılan cesetler, savcılık incelemesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi morguna gönderildi.

        112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunan Adnan Başaran, gazetecilere, gezmeye geldikleri bu bölgede 2 kişiyi nehre girerken gördüğünü söyledi.

        Kısa süre içinde yardım çığlıklarını duyduğunu belirten Başaran, "(İmdat abi yardım et boğuluyoruz) diye seslendiler. Biz de ne yapacağımızı şaşırdık hemen 112'yi aradım." dedi.

        Arama kurtarma çalışmasına SARTEM, DAK, AKUT, MEM, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Türk Diyanet Vakfı ve İHH de destek verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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