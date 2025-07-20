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        Eskişehir'de Yeşilay gönüllüsü iki öğrenci, YKS'de dereceye girdi

        Eskişehir'de Yeşilay çatısı altında gönüllü faaliyetlerde bulunan iki lise öğrencisi, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) elde ettikleri başarıyla örnek oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 13:34 Güncelleme: 20.07.2025 - 13:34
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        Eskişehir'de Yeşilay gönüllüsü iki öğrenci, YKS'de dereceye girdi
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        Eskişehir'de Yeşilay çatısı altında gönüllü faaliyetlerde bulunan iki lise öğrencisi, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) elde ettikleri başarıyla örnek oldu.

        Yeşilay Eskişehir Şubesinden yapılan açıklamaya göre, Yeşilay gönüllüleri arasında yer alan ve Yeşilay İç Anadolu Münazara Turnuvası'nda çeşitli başarılar elde eden Egemen Duruk ile Ömer Yusuf Sünger, 2025 YKS'de dereceye girdi.

        Duruk, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2025 YKS'de Türkiye 764'üncüsü olarak başarı gösterdi.

        Münazara Kulübü üyesi ve Yeşilay gönüllüsü diğer öğrenci Ömer Yusuf Sünger ise sınavda Türkiye genelinde 519'uncu oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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