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        Eskişehir'de Sakarya Nehri'nde kaybolan 2 kişi için arama çalışması başlatıldı

        Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde Sakarya Nehri'ne giren 2 kişinin kaybolduğu ihbarı üzerine arama çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 18:29 Güncelleme: 20.07.2025 - 18:29
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        Eskişehir'de Sakarya Nehri'nde kaybolan 2 kişi için arama çalışması başlatıldı
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        Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde Sakarya Nehri'ne giren 2 kişinin kaybolduğu ihbarı üzerine arama çalışması başlatıldı.

        Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Bozaniç Mahallesi'nin Akyar mevkisinde Sakarya Nehri'ne giren 2 kişinin kaybolduğunu fark eden vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye gelen AFAD, AKUT, jandarma ve itfaiye ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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