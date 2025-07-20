Eskişehir'de Sakarya Nehri'nde kaybolan 2 kişi için arama çalışması başlatıldı
Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde Sakarya Nehri'ne giren 2 kişinin kaybolduğu ihbarı üzerine arama çalışması başlatıldı.
Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde Sakarya Nehri'ne giren 2 kişinin kaybolduğu ihbarı üzerine arama çalışması başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Bozaniç Mahallesi'nin Akyar mevkisinde Sakarya Nehri'ne giren 2 kişinin kaybolduğunu fark eden vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen AFAD, AKUT, jandarma ve itfaiye ekiplerince arama çalışması başlatıldı.
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