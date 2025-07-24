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        Orman şehidi Dereli, son yolcuğuna uğurlandı

        ESKİŞEHİR'in Seyitgazi ilçesindeki orman yangınına müdahale sırasında şehit olan orman işçilerinden evli ve 2 çocuk babası Eyüp Dereli (37), son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 18:42 Güncelleme: 24.07.2025 - 18:42
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        Orman şehidi Dereli, son yolcuğuna uğurlandı
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        ESKİŞEHİR’in Seyitgazi ilçesindeki orman yangınına müdahale sırasında şehit olan orman işçilerinden evli ve 2 çocuk babası Eyüp Dereli (37), son yolculuğuna uğurlandı. Eda Dereli eşinin tabutunun arkasından yürüyerek ‘Eyüp seni çok seviyorum, senden başka kimseyi sevmeyeceğim.” diye ağladı.

        Seyitgazi ilçesi Fethiye Mahallesi’ndeki orman yangınını söndürme çalışmalarında görev alan orman işçisi Eyüp Dereli, aniden esen ters rüzgar nedeniyle alevlerin arasında kalarak, beraberinde 5’i AKUT gönüllüsü 9 arkadaşıyla birlikte şehit oldu. Dereli’nin cenazesi Ankara Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınarak Eskişehir'e getirildi. Şehit Dereli için kent merkezindeki Reşadiye Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın yanı sıra Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Dereli, ailesi ile Eskişehirliler katıldı. Şehit Eyüp Dereli’nin tekerlekli sandalyeyle gelen annesi Habibe, babası Salih, eşi Eda, ikiz kardeşi Faik ile çocukları Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak dakikalarca gözyaşı döktü.

        Şehit Eyüp Dereli için ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Şehit Dereli, polis mangasının omuzlarına cenaze aracına götürülürken, Eda Dereli eşinin tabutu arkasından yürürken, “Eyüp seni çok seviyorum, senden başka kimseyi sevmeyeceğim. Ben daha doymadım sana” diyerek gözyaşı döktü. Şehit Dereli, Kanlıpınar Şehitliği’nde toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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