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        Dün yangında yaralanan orman işçisi yoğun bakıma alındı

        ESKİŞEHİR'in Seyitgazi ilçesindeki orman yangınında el, yüz ve bacaklarında 2 ve 3'üncü derece yanıklar oluşan orman işçisi Kader Dereli'nin (38) yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 14:53 Güncelleme: 24.07.2025 - 14:53
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        Dün yangında yaralanan orman işçisi yoğun bakıma alındı
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        ESKİŞEHİR’in Seyitgazi ilçesindeki orman yangınında el, yüz ve bacaklarında 2 ve 3’üncü derece yanıklar oluşan orman işçisi Kader Dereli’nin (38) yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sürüyor. Dereli’nin yoğun sıcak ve duman nedeniyle akciğerlerinde hasar oluştuğu belirtildi.

        Seyitgazi ilçesi ile rüzgarın etkisiyle sıçradığı Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesine bağlı Sarıcaova köyü il sınırındaki orman yangınını söndürme çalışmalarına Denizli’den gelerek katılan Kader Dereli, dün şiddetli rüzgarın bir anda yön değiştirmesiyle yaralandı. Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Dereli, daha sonra itfaiye aracına bindirilerek yangın koordinasyon merkezine indirildi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla alınan Dereli, Eskişehir Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Yapılan muayenesinde el, yüz ve bacaklarında 2 ve 3’üncü derece yanık olduğu tespit edilen Denizlili orman işçisi Kader Dereli’nin yoğun sıcak ve yoğun duman nedeniyle akciğerlerinde de hasar oluştuğu tespit edildi. Şehir hastanenin yanık ünitesinde yoğun bakıma alınan Dereli’nin hayati tehlikesinin olmadığı belirtilirken, bugün yeniden ameliyat edileceği öğrenildi.

        Denizli Orman Müdürlüğü’nde görevli olan Kader Dereli’nin tedavisi sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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