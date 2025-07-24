Milletvekili Gürcan, yangında yaralanan orman işçisini hastanede ziyaret etti

AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki orman yangınına müdahale sırasında yaralanan orman işçisini tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Eskişehir Şehir Hastanesinde gerçekleştirilen ziyaretin ardından Gürcan, yaralanan işçilerin tedavi süreçlerinin titizlikle takip edildiğini ve hem moral vermek hem de süreci yakından izlemek adına burada olduklarını aktardı.

Gürcan, yangında yaralanan 14 orman emekçisinin farklı hastanelerde tedavi gördüğünü bildirerek, hafif yaralıların taburcu edildiğini, diğerlerinin tedavilerinin sürdüğünü ifade etti.

Yangında 10 orman görevlisinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Gürcan, "Bu elim afette hayatını kaybeden 10 orman kahramanımıza Yüce Allah'tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. İçimiz yanıyor. Görevlerini ifa ederken şehit düşen bu fedakâr emekçilerimizi rahmetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.

Gürcan, yangına karşı devletin tüm imkanlarıyla seferber olduğunu belirterek, "Yangına müdahale, yaralıların tedavisi, hasar tespiti gibi tüm süreçler eşgüdüm içerisinde ilerliyor. Sahadaki özverili çalışmalar için emeği geçen tüm kurum ve personele teşekkür ediyorum. Millet olarak bu acının da üstesinden hep birlikte geleceğiz." açıklamasında bulundu.