Eskişehir'de çıkıp Afyonkarahisar'a sıçrayan orman yangınında şehit olan ormancı yeni evlenmiş

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkıp Afyonkarahisar'a sıçrayan orman yangınında şehit olan ormancılardan Tolunay Kocaman'ın yakınları büyük üzüntü yaşıyor.

Seyitgazi ilçesinde çıkıp, Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Sarıcaova köyüne sıçrayan yangına müdahale ederken şehit olan orman işçisi 28 yaşındaki Tolunay Kocaman'ın şehadet haberinin annesi Hatice ve babası Hüseyin Kocaman'a verilmesinin ardından Seyitgazi ilçesine bağlı Kümbet Mahallesi'ndeki babaevine Türk bayrağı asıldı.

Mahalledeki camiden de sela okundu.

Yaklaşık bir ay önce Kırka Orman İşletme Şefliği'nde göreve başladığı belirtilen ve 14 Temmuz'da evlenen Kocaman'ın, eşi Burcu Kocaman ile 3 gün önce balayından döndüğü öğrenildi.

- "Çok korkusuz biriydi"

Tolunay Kocaman'ın çocukluk arkadaşı ve komşusu olan Eti Maden İşletmeleri itfaiyesinde görevli Arif Taş, AA muhabirine, 3 gün önce balayından dönen arkadaşının iki gün önce Bilecik'teki orman yangınına gittiğini ancak Eskişehir'deki yangın için aynı gün döndüğünü söyledi.