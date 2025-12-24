Habertürk
Habertürk
        Eskişehir'de kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı

        Eskişehir'de kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı

        Eskişehir'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 13:15 Güncelleme: 24.12.2025 - 13:18
        Eskişehir'de kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Eskişehir'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı motosikletli polis ekiplerince yapılan denetimlerde, şüphe üzerine bir araç durduruldu.

        Araçta yapılan aramada 29 bin 200 bandrolsüz sigara, 1 elektronik sigara, 4 kaçak sigara ve 2 bandrolsüz sigara paketi ele geçirildi.

        Polis, araçtaki zanlılar C.Y. ve İ.A'yı yakaladı.

        Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

