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        Orman şehidi babasıyla en son pazartesi günü konuşmuş

        Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkıp Afyonkarahisar'a sıçrayan orman yangınında şehit olan dozer operatörü Eyüp Dereli'nin yakınları büyük üzüntü yaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 13:43 Güncelleme: 24.07.2025 - 13:46
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        Orman şehidi babasıyla en son pazartesi günü konuşmuş
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        Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkıp Afyonkarahisar'a sıçrayan orman yangınında şehit olan dozer operatörü Eyüp Dereli'nin yakınları büyük üzüntü yaşıyor.

        Seyitgazi ilçesinde çıkıp, Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Sarıcaova köyüne sıçrayan yangına müdahale ederken şehit olan 37 yaşındaki Dereli'nin Çamlıca Mahallesi'ndeki babaevine Türk bayrağı asıldı.

        Yaklaşık 5 yıldır orman işçisi olduğu öğrenilen Dereli'nin evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

        Dereli'nin babası Salih Dereli, gazetecilere, oğlunun ikiz kardeşi olduğunu söyledi.

        Oğlunun işini çok severek yaptığını anlatan Dereli, şöyle konuştu:

        "İki dozer birden yanmış orada, iki operatör kurtulamamışlar. Bir oğlu, bir kızı vardı. İşine sadık, çok severek yapıyordu. Pazar günü görüşmüştük. Annesiyle köye gelmişti. Mihalıççık'ta oturuyordu, annesi de yanındaydı. Ben de köyde bekliyordum. Pazartesi aradık, konuştum yangındayken. 'Bir sıkıntı yok baba, iyiyiz. 3-4 dozerle arazözlere yol açıyoruz.' dedi. Telefonlar çekmiyordu. 'Ara oğlum, ara sıra.' dedim ama arayamadı."

        Dereli'nin cenazesinin Reşadiye Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kanlıpınar Şehitliğine defnedilmesi bekleniyor.

        Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde başlayan ve Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesi Sarıcaova köyü yakınlarına ulaşan orman yangınına müdahale esnasında dün 5 orman çalışanı ve 5 AKUT mensubu şehit olmuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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