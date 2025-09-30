Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Halasını bıçaklayarak öldüren sanığın akıl sağlığı yerinde çıktı

        ESKİŞEHİR'de tartıştığı halası Naciye Yılmaztürk'ü bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Süleyha Yılmaztürk için talep edilen akıl sağlığı raporu mahkemeye ulaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 17:19 Güncelleme: 30.09.2025 - 17:20
        Odunpazarı ilçesine bağlı Ihlamurkent Mahallesi’nde Ocak 2024’te Süleyha Yılmaztürk ile halası Naciye Yılmaztürk arasında evde tartışma çıktı. Süleyha Yılmaztürk, tartışma sırasında Naciye Yılmaztürk'ü bıçakladı. Komşuların ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Naciye Yılmaztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Gözaltına alınan Süleyha Yılmaztürk, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkeme tarafından 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu Süleyha Yılmaztürk hakkında 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ne dava açtı. İddianamede sanık Yılmaztürk hakkında ‘canavarca hisle kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

        Davanın son duruşmasına tutuklu sanık Süleyha Yılmaztürk’ün yanı sıra taraf avukatları katıldı. Heyet, Süleyha Yılmaztürk’ün yapılan adli muayenesinde akıl sağlığının yerinde olduğuna dair raporun mahkemeye ulaştığını belirtti. Sanık Süleyha Yılmaztürk ise avukatını azlettiğini ifade ederek, “Kanımda çıkan ilaç etken maddesinin araştırılmasını istiyorum. Müdafi avukatının dosyadan çekilmesini istiyorum. Barodan yeni bir avukat atanmasını istiyorum, beraatimi istiyorum” dedi.

        Mahkeme heyeti duruşmayı ertelerken, sanık Yılmaztürk’ün ise tutukluluk halinin devamına karar verdi. Sonraki duruşmada sanık Yılmaztürk hakkında karar verileceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

