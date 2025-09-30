Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Anadolu Üniversitesinde "Anadolu Veri Merkezi" törenle açıldı

        Anadolu Üniversitesi'nde yapay zekayla zenginleştirilen içerikler sayesinde öğrencilere kişiselleştirilmiş ve erişilebilir öğrenme deneyimleri sunacak Anadolu Veri Merkezi düzenlenen törenle açıldı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 15:42 Güncelleme: 30.09.2025 - 15:42
        Anadolu Üniversitesinde "Anadolu Veri Merkezi" törenle açıldı
        Anadolu Üniversitesi'nde yapay zekayla zenginleştirilen içerikler sayesinde öğrencilere kişiselleştirilmiş ve erişilebilir öğrenme deneyimleri sunacak Anadolu Veri Merkezi düzenlenen törenle açıldı.

        Anadolu Üniversitesi Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi (BAUM) tarafından düzenlenen törende konuşan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Anadolu Veri Merkezi'nin Anadolu Üniversitesi'nin özellikle Açıköğretim Sistemi başta olmak üzere tüm dijital yapısının görünmeyen ama en kritik bileşeni olduğunu kaydetti.

        Yaklaşık 1,5 milyon öğrencinin dahil olduğu Açıköğretim Sistemi'nin tüm veri trafiğinin, güvenliğinin ve dijitalleşme süreçlerinin bu merkezden yürütüldüğünü ifade eden Adıgüzel, şunları belirtti:

        "Gözle görülmeyen ama işleyişin merkezinde yer alan bu altyapı, üniversitemizin dijital yükünü sırtlıyor. Anadolu Veri Merkezi sadece Açıköğretim'e değil, örgün eğitimdeki dijitalleşme süreçlerine de doğrudan katkı sağlıyor. Derslerden araştırmalara, atölyelerden uygulama merkezlerine kadar tüm alanlarda bu dijital altyapıdan faydalanıyoruz ve faydalanmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda kurduğumuz Yapay Zeka Akademisi, sözünü ettiğimiz dijital dönüşüm vizyonunun önemli bir parçasıdır. Akademinin en güçlü altyapı desteği ise bugün açılışını yaptığımız Anadolu Veri Merkezi'dir."

        Rektör Yardımcısı ve BAUM Müdürü Prof. Dr. Köksal Büyük de Anadolu Veri Merkezi'nin Türkiye'deki üniversiteler arasında en büyük veri merkezi olma özelliğine sahip olduğunu bildirdi.

        Törene, rektör yardımcıları Prof. Dr. Erkan Erdemir ve Prof. Dr. Yusuf Özkay, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Barış Kılınç, Genel Sekreter Ecevit Öksüz, senato üyeleri ile akademik ve idari personel katıldı.

