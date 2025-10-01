Eskişehir'de yetiştirilen fidanlar, yanan orman alanlarını yeşertecek

TÜRKİYE'ninen büyük fidan üretim tesisi olan Eskişehir Orman Fidanlığı'nda orman yangınlarının ardından üretim kapasitesi arttırıldı. Üretimin 3 katına çıkartılarak 9 milyon fidan yetiştirilmesi hedeflenirken, Eskişehir Orman Fidanlık Müdürü Ender Tuncer, "Fidanlar öncelikle Afyonkarahisar, Bursa, Bilecik, Muğla, Kütahya, Ankara ve Bolu gibi illere gönderiliyor. Şu an öncelikli görevimiz, yanan orman alanları için fidan üretimi yaparak, tekrar yeşillendirilmesine ve geleceğe nefes olmasına katkıda bulunmak" dedi.

Türkiye'de 2025 yılı içerisinde çıkan bin 351 orman yangınının ardından yanan alanların yeniden ağaçlandırılması için çalışmalar hız kazandı. Eskişehir-Kütahya yolu üzerinde 1937 yılında kurulan, bin 695 dekar alanı ve 15 milyon 600 bin fidan üretim kapasitesiyle Türkiye'nin en büyük fidan üretim tesisi olan Eskişehir Orman Fidanlığı'nda üretim kapasitesi arttırıldı. Eskişehir Orman Fidanlık Müdürü Ender Tuncer, geçen yıl 3 milyon fidan üretilen tesislerde, bu yıl yaklaşık 9 milyona yakın fidan üretilmesinin hedeflendiğini söyledi.

200 FARKLI TÜR YETİŞTİRİLİYOR

Bahçe ve peyzaj bitkileriyle birlikte üretim kapasitesinin 40 milyona kadar ulaştığını ifade eden Tuncer, "Son yıllarda özellikle boylu fidan üretimine yönelik talepler arttığı için o yöne eğildik ancak orman yangınları ile birlikte tekrar ana amacımıza döndük. Şu an öncelikli görevimiz, yanan orman alanları için fidan üretimi yaparak, tekrar yeşillendirilmesine ve geleceğe nefes olmasına katkıda bulunmak. Fidanlıkta yaklaşık 200 farklı türün yetiştiriliyor. Öncelikle tohum toplama aşamasından başlıyoruz. Tohum bahçelerinden, yöreye uygun türlerden tohumlar toplatılıyor, bize hazır geliyor. Biz bunları soğuk hava deposunda bekletiyoruz. Türlere göre değişmekle birlikte karaçam için ekme zamanı mart ve nisan ayı oluyor. Finlandiya tipi dediğimiz seralarda karaçamları mart ve nisan ayında ekiyoruz. Yaz boyu bunların sulaması, gübrelemesi, ot alma, çapa, bakım çalışmaları devam ediyor. Kasım-aralık ayında sahaya gidecek hazır duruma geliyor. Diğer türlerde ise kasım ayında tohum çalışmalarına başlıyoruz" dedi. 'GELECEĞE NEFES OLMAK İÇİN ÜRETİYORUZ'

Fidanlık olarak ana amaçlarının, ağaçlandırma ve toprak muhafaza sahaları için orman teşkilatına fidan sağlamak olduğunu kaydeden Tuncer, "İç Anadolu koşullarında belli başlı türlerimiz karaçam, sarıçam, sedir ve ardıç türleri; yapraklı türlerden ise mahlep dişbudak, akçaağaç, meşe gibi 200'e yakın türde üretim yapıyoruz. Fidanlar öncelikle Afyonkarahisar, Bursa, Bilecik, Muğla, Kütahya, Ankara ve Bolu gibi illere gönderiliyor. Şu an Eskişehir Orman Fidanlık Müdürlüğü üretim sahası içinde, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın sahaları için ürettiğimiz karaçam fidanlarının yanındayız. Haziran ayında bizim bildirdiğimiz önümüzdeki yıl için fidan üretim planımız 3 milyon fidan şeklindeydi. Şu anda tam netleşmemekle birlikte 9 milyona çıkması gündemde. Yangın sahaları ekstrem bir durum olduğu için, yangın sahalarında fidan sağlamak için önümüzdeki yıldan itibaren fidan üretim programları geliyor. Sadece Eskişehir ve Afyonkarahisar değil, Bursa'dan, Bolu'dan ve Ankara'dan fidan taleplerini alıyoruz. Fidan üretim programımız netleşecek. Benim tahminim seneye 8-9 milyon civarında fidan üretimimiz olacak. Biz bu fidanları yanan yerlerde geleceğe nefes olmak için üretiyoruz" diye konuştu.