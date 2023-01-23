Eskişehir'de motosikletli genç kızın yaralanmasına neden olduğu iddia edilen sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de geçen yıl ekim ayında meydana gelen hafif ticari aracın motosikletine çarpması sonucu 22 yaşındaki Aslı Ece Ersoy'un yaralanması olayına ilişkin tutuksuz sanık İsmail T. hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Hazırlanan iddianame 6. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

İddianamede tutuksuz sanık İsmail T. hakkında "taksirle yaralanmaya neden olma" suçlamasıyla 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Ayrıca iddianamede kazada motosikletli Aslı Ece Ersoy'un vücuttaki kemik kırıklarının hayatını ağır (6) derecede etkileyecek nitelikte yaralandığı belirtilerek, verilecek cezanın yarı oranda arttırılması istendi.

Araç sürücüsü İsmail T, savcılık ifadesinde kazada kusurlu olmadığını iddia ederek, şunları söyledi:

"Olay tarihinde kullandığım araçla bulvarda seyir halindeydim. Akaryakıt istasyonu kavşağına doğru sola sinyal vererek, kavşağa girdiğim sırada arkamdan Aslı Ece'nin motosikletinin hızlı bir şekilde geldiğini gördüm. Ben sağ şeride geçerek kurtarmak istediğim halde hızını kesemeyerek aracımın sol arka kısmından bana çarptı. Bana çarpan motosiklet sürücüsünün yaralandığını öğrendim ama yaralanması ile ilgili kusurum yoktur. Suçlamayı kabul etmiyorum."

Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünden mezun olan ve bir otomobil firmasında çalışan Aslı Ece Ersoy, geçen yıl 1 Ekim'de işe giderken kullandığı 26 AEE 218 plakalı motosikletle Atatürk Bulvarı’ndaki kavşakta, sinyal vermeden sola dönmeye çalıştığı öne sürülen İsmail T. yönetimindeki Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresine (ESKİ) bağlı 26 BV 515 plakalı hafif ticari araçla çarpışmış, kazada Ersoy, ağır yaralanmıştı.

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