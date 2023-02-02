Mahmudiye Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Kızıldağ görevine yeniden seçildi

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ESKİŞEHİR (AA) - Mahmudiye Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mesut Kızıldağ, görevine yeniden seçildi.

İlçedeki bir düğün salonunda düzenlenen olağan genel kurulda, divan belirlenerek çalışma ve hesap raporları okundu.

Tek listeyle yapılan genel kurulda Mesut Kızıldağ yeniden başkanlığa getirildi.

Kızıldağ'ın yönetiminde ikinci başkanlığa Hasan Çeliker, üyeliklere ise Merve Yorulmaz, Mithat Dertli ve Taner Yavuz getirildi.

Genel kurulda Alpu, Mihalıççık, Bozan ve Beylikova kooperatifleri de Mahmudiye Kooperatifine bağlandı.

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