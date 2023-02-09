Eskişehir'in ilçelerinden deprem bölgesine yardımlar yapılıyor

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Sivrihisar, İnönü ve Mahmudiye ilçelerinden Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler nedeniyle başlatılan kampanyalara destek sürüyor.

Sivrihisar Kaymakamlığı koordinesinde belediye öncülüğünde başlatılan yardım kampanyası kapsamında çeşitli ihtiyaç malzemelerini taşıyan 1 tır, deprem bölgesine sevk edildi.

İnönü Belediyesi ve İnönü Kaymakamlığı koordinasyonuyla başlatılan yardım kampanyasında toplanan, deprem bölgesinde acil ihtiyaç duyulan malzemeler, bölgeye gönderildi.

Mahmudiye ilçesinden de 1 tır ve 5 kamyonda bulunan battaniye, gıda kolisi, ısıtıcı, bebek bezi, mama, hijyenik set, başörtüsü, ayakkabı, el feneri ve bazı ihtiyaç malzemeleri depremzedelere ulaştırmak üzere deprem bölgesine ulaştırıldı.

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