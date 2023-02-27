Mihalgazi Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

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ESKİŞEHİR (AA) - Mihalgazi Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında kadrolu işçiler için toplu iş sözleşmesi imzalandı.



Mihalgazi İlçe Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün, Mihalgazi Belediyesi Hizmet Binası'nda gerçekleşen toplu iş sözleşmesinin hayırlı olmasını diledi.



Hizmet-İş Sendikası Kütahya Şube Başkanı Sabahattin Ödemiş ise sözleşmeyle üyelerin ücret ve sosyal haklarında belediyenin imkanları dahilinde artışlar yapıldığını bildirdi.



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