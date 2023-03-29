Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün, depremzedeleri ziyaret etti

ESKİŞEHİR (AA) - Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Akgün, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenerek ilçede misafir edilen depremzedeleri ziyaret etti.
Akgün, Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde kaplıcalarda ve yakınları tarafından tahsis edilen evlerde ağırlanan depremzedelerle görüştü.
Mihalgazi Gençlik ve Spor Müdürü Nazmiye Erdem'in de eşlik ettiği Akgün, ziyarette yaptığı konuşmada, depremzedelerin yaraları sarılana kadar gerekeni yapmaya devam edecekleri belirterek, afetzedelere "geçmiş olsun" dileklerini iletti.