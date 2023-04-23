Eskişehir ve Kütahya için gök gürültülü sağanak uyarısı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir ve Kütahya için gök gürültülü sağanak ikazı yapıldı.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, saat 12.00'den itibaren Kütahya il geneli ile Eskişehir'in doğu ilçelerinde, Odunpazarı, Seyitgazi Mahmudiye, Çifteler, Han, Beylikova, Sivrihisar, Günyüzü, Mihallıççık'ta kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların beklendiği duyuruldu.

Açıklamada, meydana gelebilecek yıldırım, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

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