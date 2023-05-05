Mihalgazi ilçesinde yaralı bulunan kartal tedavi ediliyor

2023 İETT ücretleri ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde yaralı bulunan kartal tedaviye alındı.

Sakarıılıca Mahallesi Muhtarı Ali Akın, yol kenarında yaralı haldeki kaya kartalını gördü.



Akın, koruma altına aldığı kartalı Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim etti.

Kartal, tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.