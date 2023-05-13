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Bakan Dönmez, Eskişehir'de "Birlik ve Beraberlik Yürüyüşü"ne katıldı:

AA

Bakan Dönmez, Eskişehir'de "Birlik ve Beraberlik Yürüyüşü"ne katıldı:

ESKİŞEHİR (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Eskişehir'de düzenlenen "Birlik ve Beraberlik Yürüyüşü"nde, "Bakın şu belediyeyi yıllardır yönetiyorlar. Bir tane de 'şunu yaptık' dedikleri bir eser var mı? Yok. Bir de bizim yaptığımız eserlerin yanlarına tabela asıyorlar, sanki kendileri yapmış gibi." dedi.

AK Parti Eskişehir milletvekili adayı Dönmez, partisinin Hamamyolu'nda gerçekleştirdiği yürüyüşün ardından Yediler Parkı'nda yaptığı konuşmada, yarınki Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin çok önemli olduğunu söyledi.

Seçimin kritik olduğunu vurgulayan Dönmez, "Bakın bunlar şimdi havaya girdi. Kendi kendilerini havaya soktular. 'Alıyoruz, alacağız' dediler. Yalan, inanmayın. İftira. Bugüne kadar 15 seçime de böyle girdiler. Öyle mi? 15 seçimde de hezimete uğradılar mı? Recep Tayyip Erdoğan yendi de yendi. Şimdi bir tane daha geliyor. Acele etmeyin, sabredin. 24 saat sonra burada hesaplaşacağız. Yenilen pehlivan doymazmış. Önce tek başlarına geldiler. Sonra ikişer ikişer, üçer üçer, en son 7'ydi. Sayıyı unuttuk. Eskişehir'in şu meydanından diyoruz ki topunuz gelin, vız gelir tırıs gidersiniz." diye konuştu.

Muhalefetin zaman zaman AK Parti amblemindeki ampulü dillerine doladığını belirten Dönmez, şöyle devam etti:

"Diyorlar ki 'biz bu ampulü söndüreceğiz' Ben dedim ki onlara, 'Bak ben Enerji Bakanıyım. Elektrik mühendisiyim. O lambaya iki tane tel taktım. Uğraştım uğraştım yakamadım. Anladım ki o elektrik enerjisiyle değil halkın enerjisiyle çalışıyor. Sizin enerjinizle çalışıyor. Bugüne kadar da hiç eksiltmediniz, hep artırdınız. Şimdi biraz daha sabırlı olacağız. Enerjinizin bir kısmını yarına bırakalım. Balkonlara bırakalım. Hanım kardeşlerimize son bir haftadır diyorum, 'Balkonu olanlar temizliğe başlayın' dedim. Başladınız mı? Balkonu olmayanlar artık nerede meydan bulduysak orada kutlayacağız inşallah."

- "Guguk kuşu siyaseti"

Bakan Dönmez, son 20 yılda hem Eskişehir'e hem de Türkiye'ye yüzlerce eser kazandırıp yatırım yaptıklarını dile getirdi.

Dönmez, Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin yönetimini kastederek, şu ifadeleri kullandı:

"Bakın şu belediyeyi yıllardır yönetiyorlar. Bir tane de 'şunu yaptık' dedikleri bir eser var mı? Yok. Bir de bizim yaptığımız eserlerin yanlarına tabela asıyorlar, sanki kendileri yapmış gibi. Buna ne diyorlar biliyor musunuz? Guguk kuşu siyaseti. Guguk kuşu öyle yaparmış. Yumurtasını bir başka yuvaya bırakırmış. Orada başka bir kuş o yavrusunu büyütürmüş. Biz uyanığız. Bak guguk kuşunun yaptığını yapma. Bu millet uyanık. Sana öyle bir ders verir ki feleğini şaşırırsın."

İktidarda oldukları her ay, her yıl, bir hizmeti ve eseri hizmete sunduklarını vurgulayan Dönmez, "Bu milletimiz açılışa gitmekten, koşmaktan yoruldu. Geçmişte iktidarlar bir tane tesis, köprü yapsa 5 yılı kurtarırdı. Biz şimdi her ay bir tane yapıyoruz. Bakın, şimdi son 40 günde açtığımız tesislere. Benim bakanlığımla ilgili Karadeniz gazını karaya getirdik mi? Yaktık mı ateşi? Dedik ki 'Korkma sönmez bu ateş.' Görüyorum ki o ateş yurdun dört bir tarafını sarmış. Buraya da çok büyük bir ateş düşmüş. İnşallah bu ateş sandıklara gümbür gümbür yansıyacak." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Dönmez, sözlerini şöyle tamamladı:

"Maazallah yarın olumsuz bir sonuç olursa geçmişte Cudi-Gabar'da nasıl petrol aratmadılar. Tarihte nasıl petrol bulunan kuyulara beton döktüler, bunlar onu yapmaktan korkmaz, çekinmez. Utanmazlar ama inşallah yarın da siz başta Sayın Cumhurbaşkanı'mıza, Cumhur İttifakı'nın partilerine ve partimize bir destek daha vereceksiniz. 5 yıl boyunca Türkiye Yüzyılı'nı milletimizle omuz omuza el ele hep birlikte inşa edeceğiz, imar edeceğiz inşallah."

AK Parti MKYK Üyesi Burhan Sakallı, AK Parti Eskişehir milletvekili adayları Ayşen Gürcan, Ali Demirel, Hakan Çizmelioğlu, Pınar Turhanoğlu Gücüyener ve Derya Çıraklı ile AK Parti Eskişehir İl Başkanı Süleyman Reyhan da programda katılımcılara hitap etti.

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