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Oktay ve Dönmez, Eskişehir'deki Yunus Emre Termik Santrali'ni ziyaret etti

AA

Oktay ve Dönmez, Eskişehir'deki Yunus Emre Termik Santrali'ni ziyaret etti

ESKİŞEHİR (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Eskişehir'in Mihalıççık ilçesindeki Yunus Emre Termik Santrali'ni ziyaret etti.

Oktay ve Dönmez, termik santraldeki işçilerle yemek yedikten sonra yetkililerden brifing aldı.

Brifingin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Fuat Oktay, böylesi muhteşem bir tesisin atıl kalmasının düşünülemeyeceğini söyledi.

Seçim çalışmaları çerçevesinde bölgede yaptıkları çalışmalarda gündemlerine gelen Yunus Emre Termik Santrali ile yakından ilgilenmek istediklerini anlatan Oktay, şöyle konuştu:

"Tüm tarafların kazanacağı da bir çözüm oluşsun arzusundaydık. Gerek burada tesis sahiplerinin, işletmecinin, işverenin gerek çalışanlarımızın gerek yereldeki bölgemizin kalkınmasına katkı verecek bir çözümü bulmuş durumdayız. Özellikle çalışanlarımızın çok büyük arzusu vardı, bir an önce üretime dönmekle alakalı. Cumhurbaşkanı'mıza konuyu da arz ettik. Hemen bir an önce çözüm bulunması doğrultusunda da direktiflerini de aldık zaten ve hamdolsun çözüme ulaştık. Sayın Bakanımız bu konuda yine çok çok yakinen takip ettiler. İki üniteden oluşan bir tesis ve Eskişehir'in yüzde 75 enerji ihtiyacını karşılayabilecek büyüklükteki bir tesisi düşünün. Dolayısıyla 1 Haziran itibariyle işletmeye alıyoruz. Hemen akabinde de ikinci ünitenin işletmeye alınması çalışmaları devam ediyor. Temmuzdan itibaren de yine hem halihazırdaki tüm çalışanlarımız işbaşı yapıyor ve temmuz itibariyle de yine ilave her ay 100'er kişi olmak üzere de ekime kadar da ikinci ünitede devreye alınmış olacak."

- "Cumhurbaşkanı yardımcılığı peşindeler hala"

Oktay, termik santral ile Mihalıççık ilçesi arasındaki yolun daha kısa şekilde yapılmasıyla ilgili bir konunun gündeme geldiğini belirterek, söz konusu işleme ilişkin tüm tarafların elini taşın altına koyduğunu bildirdi.

Kara yolunun yapılacağını vurgulayan Oktay, şunları kaydetti:

"Yine aynı şekilde burası ile Beypazarı arasındaki bir yol sorunu var. Oraya nasıl bir çözüm bulabiliriz diye bakıyoruz. Çünkü Karayolları'nın ağında olsa çok daha rahat. Büyükşehir belediyelerinde olduğu için büyükşehir belediyeleri de ne yazık ki buralara hizmet vermeyle alakalı bir dertleri bugüne kadar olmamış. Bugünden sonra da pek olacağa benzemiyor. Çünkü cumhurbaşkanı yardımcılığı peşindeler hala. Kendi seçmeninin verdiği yetkiyle, seçmenine, bölgesine, ilçesine katkı vermekten ziyade oraların sorunlarını çözmekten ziyade il il, ilçe ilçe dolaşarak bir cumhurbaşkanı yardımcılığı sevdasına düştükleri için kendi vatandaşının, beldesinin, ilçelerinin sorunlarını artık görmezden gelecek, burunların diplerini göremeyecek kadar makam mevki peşine düşmüş durumdalar. Ne yazık ki milletin verdiği yetkinin gereğini yapamayacak kadar da aciz duruma düşmüş durumdalar. Biz buraya da nasıl bir çözüm bulabiliriz? Ona da bakacağız."

Bölgenin sorunlarıyla alakalı yakından ilgili olduklarını ve çözmeye dair ciddi fırsatlar bulunduğunu aktaran Fuat Oktay, "Sadece bu enerji alanında da değil. Özellikle bölgemizde biliyorsunuz, nadir elementlerin de bulunduğu bir bölge. Bakanlığımızın çok yoğun çalıştığı bir konu bu. Gerek bunların değerlendirilmesi ama onun ötesinde yine tarım ve turizm potansiyeli açısından muhteşem potansiyelleri var. Tüm alanları değerlendirmekle ilgili burada güzel bir çalışmamız var. Tüm ilgili arkadaşlarımızla, vekillerimizle, mülki idarelerimizle, belediye başkanlarımızla, ilgili bakanlıklarımızda koordinasyon içerisinde çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde de inşallah 28 Mayıs'ı da geride bıraktıktan sonra güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa etmeye birlikte devam edeceğiz." dedi.

- "1250 kişiye ulaşacak şekilde istihdam planlaması olacak"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de söz konusu tesisin 2016 yılında tamamlanmasına rağmen çeşitli teknik ve hukuki nedenlerden dolayı bir türlü tam kapasite çalıştırılamadığını, an itibarıyla önemli bir aşamaya geldiğini bildirdi.

Yunus Emre Termik Santrali'nin TMSF'ye devrolduğunu hatırlatan Dönmez, şöyle konuştu:

"TMSF geçtiğimiz yılın sonu itibariyle yapmış olduğu ihale kapsamında bir özel işletmeye burayı devretti. O tarihten itibaren de işletmeyi devralan firma süratle, tabii uzun süredir çalışmamasından kaynaklı bazı konular vardı kontrolden geçirilmesi, bakımın yapılması gereken gerek mekanik, gerekse elektronik, elektro mekanik aksamla ilgili. Onlar da artık son noktaya geldi. İnşallah haziran başı itibariyle ilk üniteyi devreye alacağız. Bu arada tabii uzun süredir işletmenin kapalı olmasından dolayı gerek kömür madeninde gerekse elektrik üretim tesisinde işçilerimizi zaman zaman burada kısmi zamanlı ya da ücretsiz izinli gibi durumlarla çalıştırmak zorunda kalmışlardı. Şimdi artık işletme sahibi daha önceden ücretsiz izin verilen personeli de tekrar davetiye göndermek suretiyle tesise çalışmaya davet etmiştir. Önemli bir kısım işçimiz de bu davete icabet ederek tekrar tesiste çalışma iradesini ortaya koymuşlardır. An itibariyle şu anda müessesemizde 850 çalışanımız var. İnşallah önümüzdeki aydan itibaren her ay 100'er kişi olmak üzere toplamda 1250 kişiye ulaşacak şekilde bir istihdam planlaması olacak."

Bakan Dönmez, bakanlığının yerli kaynakları sonuna kadar kullandırmak gibi bir hedefinin olduğuna değinerek, şunları kaydetti:

"Burası da son dönemde işletmeye alınmış olan tek yerli kömür santralimiz. İki ünite var. Her bir ünite 145 megavattan oluşuyor. Toplamda yılda 2 milyon 170 bin kilovatsaatlik bir elektrik üretimi olacak. Kabaca 2,2 milyon kilovatsaat diyebiliriz. Bu büyüklük Eskişehir'deki elektrik ihtiyacının neredeyse yüzde 75'ini karşılayacak kapasite demektir. Yıllık 2,1 milyon ton kömür üretimi olacak yine buradaki madende. İlk etapta kömür ihtiyacını karşılamak üzere Çayırhan'da elektrik üretim alanı şirketimizin maden işletmesinden kömür tedarik edilecek. İleride de buradaki maden ocakları tam faal hale getirilmiş olacaktır. Bu süreci bugüne kadar yakından takip eden Sayın Cumhurbaşkanı'mıza, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımıza huzurlarınızda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Yine bir teşekkürümüzle, işletmeyi devralan işletme sahiplerine ve hiç şüphesiz burada çalışan kardeşlerimize. İnşallah bu tesis bölgede yerel kalkınmaya da ciddi anlamda gerek üretim gerek istihdam anlamıyla da katkı sağlayacak bir tesistir."

Konuşmaların sonunda Bakan Dönmez, Oktay'a "Cumhurbaşkanı Yardımcımız 5 yıldır tek başına bu görevi, sorumluluğu üstlendi. 7 kişi şu anda talip. Büyük iş yapmışsınız." dedi.

Oktay ve Dönmez'e Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, eski MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Mihalıççık Kaymakamı Ozan Bozçalı, Mihalıççık Belediye Başkanı Haydar Çorum, AK Parti İl Başkanı Süleyman Reyhan, Yıldızlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Yıldız ve diğer ilgililer eşlik etti.

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