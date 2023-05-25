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Bakan Dönmez, Eskişehir'de Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması'nda konuştu:

AA

Bakan Dönmez, Eskişehir'de Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması'nda konuştu:

ESKİŞEHİR (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Yine Kırka'da lityum üreten pilot tesisimizi açmıştık. Bu yıl içinde inşallah endüstriyel tesisimizin temelini de atacağız. Yıllık yaklaşık 600 tonluk bu tesis üretime geçtiğinde ithalatımızın yarı yarıya azalmasını sağlayacak. Biz ağırlık olarak pil üretiminde kullanmak üzere yılda 1200 ton civarında bir lityum ithalatı yapıyoruz. Başka bir ifadeyle Türkiye'nin enerjisini Eskişehir'de depolayacağız inşallah." dedi.

Tornacılar Sitesi'ndeki bir davet salonunda düzenlenen Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması'nda konuşan Dönmez, memleketin dört bir köşesinden gelip buluştukları Eskişehir'i evleri, ocakları ve can yurtları yaptıklarını söyledi.

Eskişehir'in sanayisiyle, tarımıyla, kültürüyle ve dinamik nüfusuyla Türkiye'nin önde gelen şehirlerinden biri olduğunu kaydeden Dönmez, "İlk yerli otomobilimiz Devrim'in ayak izleri burada. Kıymetli şairimiz Hak aşığı Yunus Emre'nin ayak izleri burada. İlk yerli buharlı lokomotifimizin ana vatanı bu topraklar. Bugün de ilk elektrikli ana hat lokomotifi yine Eskişehir'imizde üretildi. Gıdadan tekstile, makineden çimentoya kadar pek çok öncü firmamız Eskişehir'de üretimlerine devam ediyor. Eskişehir üretmeye devam ediyor. Ülkemize değer katmaya devam ediyor. Türkiye'nin yarınları için, büyük ve güçlü Türkiye için çalışmaya devam edecek." diye konuştu.

Bakan Dönmez, Eskişehir'in sanayinin yanında yeraltı kaynakları bakımından da çok zengin bir kent olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Biliyorsunuz bor madeninin önemli bir kısmını Eskişehir'imizden üretiyoruz. Kırka'daki tesisimizde işliyoruz. Bor cevherinin kaynağı bu şehirde. Son derece kaliteli. Dünyanın en kaliteli bor cevheri burada. Yine Kırka'da lityum üreten pilot tesisimizi açmıştık. Bu yıl içinde inşallah endüstriyel tesisimizin temelini de atacağız. Yıllık yaklaşık 600 tonluk bu tesis üretime geçtiğinde ithalatımızın yarı yarıya azalmasını sağlayacak. Biz ağırlık olarak pil üretiminde kullanmak üzere yılda 1200 ton civarında bir lityum ithalatı yapıyoruz. Başka bir ifadeyle Türkiye'nin enerjisini Eskişehir'de depolayacağız."

Beylikova'da Nadir Toprak Elementleri pilot tesisini hizmete aldıklarını anımsatan Dönmez, "Dünyanın ikinci büyük nadir toprak elementleri rezervi Eskişehir'de. En kıymetli madenler Eskişehir'imizi kalkındıracak, istihdam sağlayacak. Önümüzdeki dönemde Eskişehir'imize yatırım yapmaya duraksamaksızın devam edeceğiz. Sanayiden teknolojiye, tarımdan kültüre her alanda projelerimiz var. Şehrimizin potansiyelini kullanacağız, marka şehir yapacağız." ifadesini kullandı.

Milletin 14 Mayıs'ta sandıkta büyük bir cevap verdiğini söyleyen Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kim bunlar peki? Anketleri çarpıtanlar bir kere. 1'i 5 gösterenlere. Kinleri ve nefretleri kalemlerinden damlayan Batı medyasına ve buradaki uzantılarına. Pusuda bekleyen FETÖ'ye. Askerimizin demirden pençesinde inim inim inleyen Kandil'e ve PKK'ya. Onun Meclis'teki uzantılarına. Kandil'den destek isteyen, terörden medet umanlara. Son 3 günde oy uğruna milliyetçi kesilenlere. Sureti haktan görünenlere. Dalları içeride kökü dışarıda olanlara. Yüzde 1 oyu bile olmadığı halde kağıttan kaplan kesilenlere. Milletin gözünün içine baka baka seçim gecesi yalan söylemekten utanmayanlara. Çıkıp da özür bile dilemeyenlere. Tabii bunlar anlarsa."

- "Bay Kemal olacak, bay bay Kemal"

"Şimdi Bay Kemal baktı ki pabuç pahalı biraz milliyetçi oyları almamız lazım." diyen Dönmez, şunları kaydetti:

"Tam gaz giderken aniden direksiyonu sağa kırdı. O virajı alamayacak arabayı şarampole devirecek. Bay Kemal olacak, bay bay Kemal. Ne yapacağını şaşırdı. Van'a gidiyor, zafer işareti yapıyor. Milliyetçi kentlere gidiyor, bozkurt işareti yapıyor. Aklına geleni söylüyor. Hani meşhur bir laf var 'Klavyedeki bütün tuşlara basmak', tüm tuşlara bastı. Ne çıkacak, o da bilmiyor. Bunlar tabi samimi olsa bu hatalarından ders çıkartmak mümkün ama nafile. Millete rağmen siyaset yapanların sonunu bu millet gördü. Hazin sonlarını gördü. Çareyi millette, meşruluğu millette arayacaklarına gittiler Kandil'den, Avrupa'nın başkentlerinden medet umdular. Buradan muhalefete sesleniyoruz. Çok uzağa gitmeyin. İşte Eskişehir, Mardin, Adıyaman, Van, Bilecik, Urfa burada. Gelin burada arayın meşruluğunuzu oralarda değil. Gelin milli iradede arayın meşruluğunuzu. Elin teröristinden, elin kırk kat yabancısından medet ummak, onlara el avuç açmak hangi akla, hangi izana sığar Allah aşkına?"

Fatih Dönmez, milletten başka kendisine dost edinenlerin yarı yolda kalmaya mahkum olduğunu vurguladı.

"Bu aziz milletin olurunu, duasını değil Avrupa'dan aferin almaya çalışanların hali perişandır." diyen Dönmez, şöyle devam etti:

"Vaziyetleri içler açısıdır. İçine düştükleri girdap sonun başlangıcıdır. Bizim böyle süslü laflarla, göz boyamalarla işimiz olmaz. Biz milletimizi sevdiğimiz, bu topraklara aşık olduğumuz için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Bu çalışmalar için önce inanç, sonra uygun ortam gerekiyor. İstikrar gerekiyor. Bugün çok şükür ülkemiz terör belasından kurtuldu. Onun için bas bas bağırıyorlar. 'Ne yapalım, ne edelim bu Erdoğan'ı devirelim.' diyorlar. Doğusundan batısına vatandaşımız artık huzur ve güven içinde yaşıyor. Memleketimizin dört bir köşesine rahatça hizmet ulaştırılıyor. Mehmetçiğimizin özverisi, Cumhurbaşkanımızın kararlılığıyla bu günleri gördük çok şükür."

Dönmez, muhalefetin inşa edilen istikrarı, huzuru bozma hayaliyle yaşadığını söyleyerek, "Terör örgütleriyle anlaşıyorlar. Kapalı kapılar ardında gizli pazarlıklara oturuyorlar. Al-ver siyasetiyle birbirlerine altın tepside tavizler veriyorlar. Böyle vatan sevgisi olur mu? Millete hizmet böyle olur mu? Millete rağmen siyaset yapılır mı? Kendi güç oyunları, iktidar hırsları için devleti, milleti ateşe atmaya kalkıyorlar. İnşallah 28 Mayıs'ta ikinci şok onlara geliyor. İlk şok 14 Mayıs'ta geldi. Tabii bu klasik bir sınav olsaydı öğretmenlerimiz 4,5'tan 5 verebilirdi. 4,95'ten bile 5 alamadık. Anlaşılan bunlar sayıyla yenilmek istemiyor. Tuş edeceğiz, nakavt edeceğiz. 'Pes' dedirteceğiz." diye konuştu.

- "İnşallah 28 Mayıs'ta bu işi tamamen bitireceğiz"

Muhalefetin seçimi kaybedeceklerini anlayınca çark ettiğini belirten Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birden milliyetçi olmaya karar veriyorlar, göz boyamaya çalışıyorlar. Şimdi bu aziz millet sizin dün dediklerinizi unutacak mı? Dün durduğunuz yeri, kimlerle birlikte el ele kol kola olduğunuzu, kimlere göz kırptığınızı, selam gönderdiğinizi bilmiyor mu? Bu işler öyle 2-3 videoyla olsaydı o zaman seçimin ilk gününden beri neredeydi aklınız? Dün başka bugün bambaşka konuşan adam yarın neler der kim bilir? Bunlar milletin aklıyla alay ediyor. Bir taraftan terör örgütüyle kol kola gireceksin, onlara sözler vereceksin, onlara sözler vereceksin, bir taraftan 'vatan, millet, Sakarya' diyeceksin ama milletimiz her şeyin farkında. Bunları görüyor, ne olduklarını da çok iyi biliyor. Bunların cemaziyelevvellerini de cemaziyelahirlerini de çok iyi biliyor. Birinci turda zaten milletimiz iradesini ortaya koydu. İnşallah 28 Mayıs'ta bu işi tamamen bitireceğiz. Meclis çoğunluğu gibi Cumhurbaşkanlığını da milletini seven, millete hizmet aşkıyla yanan emin eller alacak. Güçlü meclis, güçlü başkan ile Türkiye Yüzyılı'na devam edeceğiz. Başladığımız işleri bitireceğiz, yenileri için çalışacağız."

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, en büyük rakiplerinin rehavet olduğuna dikkati çekerek, "Aman rehavete kapılmak yok. 'Yarım puan kaldı. Ben gitmesem de olur. Birisi elbet gelir, oy atar' derseniz olmaz. Sen varsan, biz varız. Sen yoksan biz de yokuz. 90 dakikalık maçın ikinci yarısına önde giriyoruz ama maç halen devam ediyor. O yüzden 28 Mayıs günü sandıklara giderek oyumuzu milletimizin, devletimizin bekası için Recep Tayyip Erdoğan'a vereceğiz inşallah. Bir kez daha doğru adam, doğru zaman diyeceğiz." diye konuştu.

Programda, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Süleyman Reyhan, MHP İl Başkanı İsmail Candemir, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Osman Mandacı ve BBP MKYK Üyesi Ahmet Namık Akdoğan da birer konuşma yaptı.

Etkinliğe Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli, Eskişehir Ticaret Borsası Başkanı Ömer Zeydan ile kentteki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üyeleri katıldı.

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