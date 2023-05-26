Bakan Dönmez, Eskişehir'de Roman vatandaşlarla bir araya geldi

ESKİŞEHİR (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Yüzyılı'nı toplumun tüm kesimleriyle beraber inşa edeceklerini söyledi.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi 71 Evler Mahallesi'nde yaşayan Romanlarla bir araya gelen Dönmez, davul zurna eşliğinde oyun havalarıyla yapılan coşkulu karşılamadan dolayı teşekkür etti.

Vatandaşlara hitap eden Dönmez, Romanların neşeli, renkli ve coşkulu olduklarını dile getirdi.

Dönmez, 14 Mayıs seçimlerinde oyunu, bu mahalledeki Eti Maden İşletmeleri İlkokulunda 2023 numaralı sandıkta kullandığını belirterek, "Sandıktaki, mahalledeki komşularımızın ziyaret edip hal hatır sormak, selamlaşmak istedik. Onun için geldik." dedi.

Roman vatandaşlara kendilerine verdikleri desteklerden dolayı teşekkür eden Dönmez, şunları kaydetti:

"Romanlar sadece burada değil Türkiye'nin birçok yerinde sağ olsunlar Sayın Cumhurbaşkanı'mıza hep bugüne kadar destek oldular. İnşallah bundan sonra da destekleri artacak. Milletvekillerimiz var, İzmir'den Roman vatandaşlarımızı temsilen. İnşallah bundan sonra da ilgimiz alakamız devam edecek. Sizlerin beğeneceği, mutlu olacağı yuvalar, inşaatlar, konutlar yapmak istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mız zaten 2 ay kadar önce İstanbul'da büyük bir toplantıda Roman Buluşması yaptı, dedi ki 'Türkiye Yüzyılı, Romanların da yüzyılı olacak.' Hep birlikte inşallah bu yüzyılı inşa edeceğiz."

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