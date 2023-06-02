Geleceğin şampiyon adayı taylar İstanbul ve Bursa'da görücüye çıkmaya hazırlanıyor

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ESKİŞEHİR (AA) - DENİZ AÇIK - Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde bulunan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğünde barınan geçmişin "şampiyon" Arap atlarının 101 tayı, bu satış sezonunda ihaleyle satışa sunulacak.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı TİGEM bünyesindeki Anadolu Tarım İşletmesi, yarış hayatları sırasında birçok kez dereceler elde etmiş "Ayabakan", "Altaha", "Serdümen", "Semend", "Ufukbir", "Hızlıtay", "Yakupbey" ve "Anka"nın aralarında olduğu 13 baş aygırı bünyesinde barındırıyor.

İşletmenin bu yıl faaliyete geçirdiği 120 locaya sahip modern Anadolu Kısrak Tavlası'nın da yer aldığı tesiste, İşletme Müdürü Hüseyin Yılmaz idaresindeki uzman personel, 162 baş kısrakla ilgileniyor.

Geçmişin şampiyon yarış atlarının yavruları olan Anadolu Tarım İşletmesinin 1 ve 2 yaşlarındaki erkek ve dişi 101 tayı, İstanbul Veliefendi Hipodromu ile Bursa'daki Karacabey Tarım İşletmesi'nde satılacak. Karacabey Tarım İşletmesi'nde 6 Haziran ve 25 Temmuz'da 84, Veliefendi Hipodromu'nda ise 19 Eylül'de 17 tay satışa çıkarılacak.

"Altaha", "Ayabakan", "Tamerinoğlu" ve "Turbo"nun da yavrularının bulunduğu satışlara ilginin olması bekleniyor.

- "Arap atçılığı için hayırlı bir satış sezonu olmasını istiyoruz"

İşletmenin Müdür Yardımcısı Eren Karabulut, AA muhabirine, tay satışları için takvimin başladığını, ilk satışı haftaya Karacabey Tarım İşletmesi'nde gerçekleştireceklerini söyledi.

Karacabey'de 68 tayın sahiplerini bulacağını belirten Karabulut, "32'si dişi, 36'sı da erkek tayların arasında Tamerinoğlu, Turbo, Ayabakan, Altaha, Yakupbey, Hızlıtay gibi şampiyon aygırların yavruları var." dedi.

Karabulut, yine Karacabey'de 25 Temmuz'da TİGEM'in Arap atı yetiştirdiği 3 işletmenin ortak satışının olacağını dile getirdi.

Bu ihalede 1-2 yaşlarında 16 tayın satılacağını söyleyen Karabulut, şunları kaydetti:

"19 Eylül'de İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda işletmemize ait 17 baş 2 yaş elit erkek tayların satışı olacak. Bu yıl Anadolu Tarım İşletmesi olarak 101 tay satacağız. Bunların 44'ü 2 yaş erkek, diğerleri ise 1 yaş erkek, 2 yaş dişi taylardan oluşacak. Bu tayların hepsi geleceğin şampiyon adayı. TİGEM, Anadolu Tarım İşletmesi ve Arap atçılığı için hayırlı bir satış sezonu olmasını istiyoruz."

Satılacak tayların, şimdilerde pistlerde başarılı olan atların kardeşleri olduğunu ifade eden Karabulut, "Demirberke, Rüzgardahan, Denizefe, Gülhatmi, Derya Ateşi gibi başarılı yarış hayatları olan atların kardeşleri var. Satışını yapacağımız taylardan da umutluyuz." diye konuştu.

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