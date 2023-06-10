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Şiddetli yağışlarda binalarını su basan mahalle sakinleri ESKİ'den sorunun çözülmesini istedi

AA

Şiddetli yağışlarda binalarını su basan mahalle sakinleri ESKİ'den sorunun çözülmesini istedi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi'nde yağmurda su baskınlarına karşı evlerinin önüne set çekerek önlem alan vatandaşlar, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) yetkililerinden sorunun çözülmesi talebinde bulundu.

Ülkümen Sokağı sakinleri, uzun yıllardır şiddetli yağışlarda konutlarının giriş ve bodrum katlarını su basmasının altyapı yetersizliğinden kaynaklandığını öne sürdü.

Vatandaşlar, su baskınlarına karşı evlerinin ana ve garaj giriş kapıları ile bodrum kat pencerelerini beton, tuğla ve ahşap gibi malzemelerden setlerle kapatıyor.

Mahalle Muhtarı Selami Çetin, yaptığı açıklamada, 20 yılı aşkındır bu sorunla mücadele ettiklerini söyledi.

Şirintepe'nin, İsmet İnönü-2 Caddesi'nin altında bulunduğunu belirterek, bu caddedeki altyapının ise yeterli olmadığını iddia eden Çetin, "Sokaklarımızdaki rögarlar da yetersiz. Bu sebeple yağmurda 50'ye yakın evin çeşitli kısımlarını su basıyor. İsmet İnönü-2 Caddesi'nin aşağısındaki sokakların çoğunda rögar yok. Anadolu Üniversitesinin yanındaki giderler de yeterli değil ya da tıkalı oluyor. Bu ESKİ'nin sorunu ama kimin çözeceğini bilemiyoruz." dedi.

Ahmet Açık da su baskınlarına karşı garajının girişini duvar örerek tamamen kapattığını dile getirdi.

Şiddetli yağışta evinin bodrumunu su bastığını aktaran Açık, "Kapattığım halde yine de su alıyor. Arabam dışarda duruyor. Çiziliyor, vuruluyor. Yağmur yağdığında belediyeyi arayarak buraya bakmalarını söylüyoruz. İtfaiye de geldi, suyu çektiler. Mazgallar yağmuru kaldırmıyor, çok küçük. Su gitmiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ahmet Firdevs, konuyu birçok kez belediyeye ilettiklerini ifade ederek, çözüm bulunmasını istedi.

Mustafa Gümüş ise semt pazarı kurulduğu günlerde sorunun daha da büyüdüğünü belirterek, "O gün yağmur yağmışsa domates, biber ne varsa burada görebilirsiniz. Su girmemesi için çözümler bulduk. Komşumun evinde de var. İcat yapmaya çalışıyorlar. Herkes garajlarını kapattı, bazıları duvar ördü. Gitmediğimiz yer kalmadı ama bir çözüm bulunmadı." diye konuştu.

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