Mihalıççık'tan kısa kısa

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde belediye tarafından yenilenen hamamın açılışı düzenlenen törenle yapıldı.

1969 yılında inşa edilen hamamın yenilenen yüzüyle hizmete alındığı törende konuşan Mihalıççık Belediye Başkanı Haydar Çorum, ilçe hamamını yeniden hizmete almanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

1969 yılında yapılan ve kültürlerinde önemli bir yeri olan hamamı restore ettiklerini kaydeden Çorum, "Günümüzün ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde içerisinde buhar odası, saunası, hamamı ile güzel bir tesis oldu. İnsanların keyifle zaman geçirecekleri bir yer oldu. Burası daha önce kömürle çalışan bir tesisti. Hijyen açısından sorun oluyordu. Şu an doğal gazla çalışan daha modern bir tesis oldu. Güle güle güzel günlerde kullansınlar. Halkımıza hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Törene Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, mahalle muhtarları ve diğer ilgililer de katıldı.

- 2023 yılı harman sezonu arpa hasadıyla başladı

Mihalıççık Belediyesince Dümrek Mahallesi'nde arpa ile sezonun ilk hasadı yapıldı.



Mihalıççık Belediye Başkanı Haydar Çorum, "Göreve başladığımız günden itibaren Mihalıççık Belediyesi ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne ait tarım arazilerinde gerçekleştirdiğimiz üretim faaliyetlerimizi her geçen yıl artırarak devam ediyoruz. Tüm çiftçilerimize bereketli hasatlar dileriz." dedi.



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