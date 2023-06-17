Eskişehir'de şiddetli sağanak ve dolu etkili oldu

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de şiddetli sağanak ve dolu nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

Kentteki birçok mahallede sağanak ve dolu etkili oldu. Şiddetli yağış nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Kenti Ankara, Bilecik ve Kütahya'ya bağlayan kara yollarında yoğun su birikintileri meydana geldi. Birikintiler nedeniyle arızalanan birçok araç suyun içinde kaldı. Kimi araçları, vatandaşlar iterek sudan çıkarttı.

Trafik polisleri, sürücüleri dikkatli olması konusunda uyardı. İnönü ilçesinde de dolu yağışı etkili oldu.

Bu arada bazı evleri de su bastı.

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