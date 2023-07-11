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        Eskişehir'de tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        AA txt
        Giriş: 11.07.2023 - 14:01
        Eskişehir'de tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Çifteler ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

        Abdulkadir B. idaresindeki 42 AJN 250 plakalı tır, Çifteler-Konya kara yolunun 5. kilometresinde sürücüsü henüz tespit edilemeyen 60 SC 761 plakalı otomobille çarpıştı.

        Otomobilde bulunan Ali Osman Çalışkan kaza yerinde hayatını kaybetti, Erol Arda ağır yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Arda'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Tır sürücüsü Abdulkadir B. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.

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