Eskişehir'de traktörle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde traktörle çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Süleyman Kandemir (62) idaresindeki 26 DB 018 plakalı otomobil, Korucu Mahallesi yakınlarındaki yolda Mansur Zafer'in (76) kullandığı traktörle çarpıştı.
Kazada, Kandemir olay yerinde hayatını kaybetti. Zafer ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.
Kandemir'in cesedi, otopsi yapılması için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.